OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları - Son Dakika
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Ekonomi

OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları

OSB\'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları

Konya'da düzenlenen panel, KOBİ'lerin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerini ele aldı.

22.10.2024 17:16
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Konya'da, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Bankası ve Ekonomi Gazetesi işbirliğinde, "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları" paneli düzenledi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, OSB'lerde üretim yapan sanayicilere yönelik Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında, Konya'da ilki düzenlenen panelin amacının, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ihracat yapan işletmelerin 2026'ya kadar yapmaları gereken dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, neden gerekli, nasıl yararlanılır, neden zorunludur sorularına cevap vermek olduğunu söyledi.

İş Bankasının 2026'ya kadar Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan bu dönüşümü gerçekleştirmek isteyen KOBİ düzeyindeki işletmeler için 300 milyon liralık bir kaynak paketi ayırdığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Artık 'ikiz dönüşüm' dediğimiz bu hareketi Konya'da başlatmak istiyoruz. Konya, tarım, gıda ve sanayisiyle çok ciddi bir potansiyel barındıran önemli kadim şehirlerimizden bir tanesi. Bunu Konya'dan tüm Türkiye yayma hedefiyle yola çıkıyoruz. Türkiye'de 404 tane sanayi bölgesi var. Bunlar ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında başat rol oynuyor. Sanayi üretimimizin yüzde 45'inin OSB'deki firmalardan çıktığını görüyoruz. İkiz dönüşümü, şirketlerin dijital dönüşüm yoluyla maliyet azalışı ve verimlilik artışı sağlaması, yeşil dönüşüm yatırımlarıyla da karbonsuzlaşma ve çevre dostu üretim diye kısaca özetleyebiliriz."

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise konuşmacılar, "İhracat ve Üretimin Geleceği", "İkiz Dönüşüm Sürecinde KOBİ'ler" konulu sunumlar yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları - Son Dakika

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