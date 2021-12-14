Üye Girişi
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı - Son Dakika

OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı

14.12.2021 12:07
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi Ar-Ge binalarını kuracak 13 firma, düzenlenen törenle Antalya OSB Teknopark bünyesine dahil oldu.

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi Ar-Ge binalarını kuracak 13 firma, düzenlenen törenle Antalya OSB Teknopark bünyesine dahil oldu. Sağlık, yazılım-otomasyon, biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 13 firma, Antalya'ya 125 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı yapacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen 52 dönümlük alanın 27 dönümü, Antalya OSB Teknopark yönetimi tarafından Ar-Ge çalışmalarını kendi kuracakları tesislerde yürütmek isteyen firmalar için ayrıldı. Söz konusu alanlara yatırım yapmak isteyen firmaların başvurularını titizlikle değerlendiren Antalya OSB Teknopark yönetimi, 13 firmanın projesini onaylandı. Projesi onaylanan 13 firma için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Firma Kabul Töreni düzenlendi. Antalya OSB ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi Ar-Ge binalarını kuracak 13 firmanın yetkilileri ile tek tek sözleşme imzalandı.

"Çalışmaları hakkında bilgi verdiler"

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, akademisyenler, yatırımcılar, firmaların üst düzey temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerinin katıldığı törende, firma temsilcileri tarafından Antalya OSB Teknopark bünyesinde sürdürülecek Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, "Bugün Teknoloji Geliştirme Bölgemize kabulünü gerçekleştirdiğimiz, yeni ve yerli üretim yapma gayretinde olan firmalarımız, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 125 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştireceklerdir" dedi.

"Amaç karlılığı ve verimliliği artırmak"

Antalya OSB Teknopark İdari Hizmet Binası kaba inşaatının tamamlandığını ve Teknopark'ın 2022 yılının ikinci yarısında hizmete açılacağını belirten Başkan Bahar, "Antalya OSB Teknopark, toplam 52 bin metrekare arazisi üzerinde kurulmakta olan, alt ve üstyapı imkanlarıyla Antalya, Isparta ve Burdur OSB firmalarının ve TR 61 Bölgesindeki girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerindeki etkinliklerini, üretim verimliliklerini ve karlılıklarını artırma amacını taşımaktadır. 2021 yılı, Antalya OSB Teknopark açısından oldukça verimli geçmiştir. Antalya'da gerek OSB içerisinde gerekse dışında üretim yapan firmalardan Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni ürün geliştirmek isteyen firmalar Teknoparkımıza başvuru yapmıştır. Teknoparkımızın açık alanları, kendi Ar-Ge binasını kuracak olan ve hali hazırda sağlık, yazılım-otomasyon, biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi, enerji gibi çok farklı sektörlerden oluşan bir mozaikte üretim yapan firmalara tahsis edilmiştir. Firmalarımız, 2024 yılı sonunda yaklaşık 125 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştirecektir" diye konuştu.

"Start-up'lar için ön rezervasyonlar başladı"

Antalya OSB Teknopark'ın Antalya'daki ikinci teknopark olarak faaliyet gösterecek olduğuna dikkat çeken Bahar, "Teknoparkımız, Antalya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması sebebiyle, mevcut örneklerinden farklı bir vizyon ile faaliyetlerini sürdürecektir. Sanayinin merkezinde yer alan ve üretim yapan firmalarımız gerek prototip üretimleri gerekse yeni ürün geliştirme aşamalarında Antalya OSB Teknopark ekosisteminde olmanın avantajlarından yararlanacaklardır. Teknopark Hizmet Binamızın içindeki ofislerde faaliyet gösterecek start-up'lar için ön rezervasyonlar alınmaya başlamıştır. Bilim ve teknoloji alanındaki yeni girişimleri Antalya'ya çekmek, inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin Antalya OSB'de üretilmesini sağlamak için Bölge sanayicilerinden oluşan bir Melek Yatırım Ağı Komisyonu kurulmuştur. Kendi melek yatırım ağımızı kurma çalışmaları da bir taraftan komisyonumuz liderliğinde devam etmektedir. Akdeniz çanağındaki 21 ülkenin melek yatırımcıları Ekim 2022 yılında Antalya'da buluşacaktır. 2022 yılında düzenlenecek Akdeniz Melek Yatırım Forumu Teknoparkımız öncülüğünde ilk defa Antalya'mızda düzenlenecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Firmalarının yetkilileri ile sözleşme imzalanarak firmaların Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabulü gerçekleşti. - ANTALYA

OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı
OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi 12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı! 11:57 Nazik Sancar cinayetinin gerekçesi ''Çocuk olmuyor'' tartışması çıktı! En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?         
12:09
Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu         
11:57
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 12:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: OSB Teknopark'a 125 Milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement