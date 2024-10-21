OSB Yatırım Alanlarına Yoğun Başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OSB Yatırım Alanlarına Yoğun Başvuru

Sanayi Bakanlığı, OSB'lerdeki tahsis sürecinde 2 haftada 330 yatırım başvurusu alındığını açıkladı.

21.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin süreç kapsamında iki haftada 330 yatırım için başvuru geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaştığı anımsatıldı.

OSB'lerde bulunan yatırım alanları için yoğun başvuru yapıldığına işaret edilen açıklamada, "133 OSB'de 1484 sanayi yeri eş zamanlı tahsise açıldı, 6 OSB'de de ön tahsisler başladı. Bu yeni uygulama kapsamında ilk iki haftada 73 OSB'de 330 tahsis ve 6 OSB'de 61 ön tahsis başvurusu gerçekleşti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle, hem yatırımların hızlanmasının hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

"OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak"

OSB'lerin, şeffaflık prensibiyle kural bazlı tahsis yöntemlerini uygulamaya devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller, her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri, her ay çevrim içi tahsise açılacak."

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSB Yatırım Alanlarına Yoğun Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
15:29 Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
01:32 Kastamonu’da korkunç olay Annesini öldürüp intihar etti Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 17:53:06. #1.11#
SON DAKİKA: OSB Yatırım Alanlarına Yoğun Başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.