OSB'ye meslekî eğitim bürosu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde ve tüm Türkiye de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açılışa; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Çarkacı katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile eşleştirildiğini söyledi.

Mekleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ile fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Kaymakam Altıntaş; "Bu iş birliğindeki amaç Organize Sanayi Bölgesi'nin istediği nitelikli elemanları buraya göndermek. Aynı zamanda buradaki fabrikalarda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamak" dedi.

Mustafakemalpaşa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın ise irtibat bürosu ile OSB'de yer alan işletmeler ile işbirliğinin güçlendirilmesi, OSB'nin mesleki eğitime erişim kapasitesinin arttırılması, işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılmasının hedeflendiğini kaydetti. - BURSA