OSBAŞ'ın Yetki Süresi 49 Yıla Uzatıldı

Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'ni kuran ve işleten Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ'nin (OSBAŞ) yetki süresi 49 yıla uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Samsun'da yer alan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'ni kurup işleten OSBAŞ'ın yetki süresi 30 yıldan 49 yıla çıkarıldı.
Kararla, bölgenin kroki ve koordinatları da yeniden düzenlendi.
