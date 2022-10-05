OSBÜK, OSB'lerin yıldızlarını arıyor - Son Dakika
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OSBÜK, OSB'lerin yıldızlarını arıyor

05.10.2022 11:04
OSBÜK, OSB'lerin yıldızlarını arıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye'nin 81 ilinde üretimin lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerinin yıldızlarını arıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye'nin 81 ilinde üretimin lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerinin yıldızlarını arıyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB sanayicilerini net satıştan ihracata, istihdamdan Ar-Ge yatırımlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması'na katılmaya davet etti.

OSBÜK tarafından TEPAV iş birliğiyle bu yıl ikincisi yürütülen OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması ile OSB'lerdeki işletmelerin 2021 yılı istihdam verilerini yayınladı. Verilere göre, ihracat, net satış, Ar-Ge yatırımı gibi 12 farklı kategoride değerlendirildiğini aktaran Kütükcü, "Ülkemizin 81 ilinde üretimin, istihdamın ve ihracatın kaynağı haline gelen organize sanayi bölgelerimiz Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. Ülkemizin en planlı sanayi alanları olan OSB'lerimizin ortaya koyduğu bu başarı hikayesi artık sınırları aşmış durumda. OSB'lerimizle ve OSB'lerimizin üretim gücünü oluşturan 67 bin sanayi işletmemizin her biriyle gurur duyuyoruz. Bu anlamda OSBÜK olarak, OSB'lerimizdeki 67 bin sanayi işletmemizin marka değerine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda bilinirliklerinin artmasını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması'nın bu yıl ikincisini yapıyoruz. 375 OSB'mizdeki tüm sanayicilerimizi, 29 Ekim 2022 tarihine kadar, işletmelerimizi çok geniş bir yelpazede değerlendirecek olan araştırmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSBÜK, OSB'lerin yıldızlarını arıyor - Son Dakika

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