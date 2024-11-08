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Ekonomi

OSD Tedarik Ödülleri Sahiplerini Buldu

OSD Tedarik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Otomotiv sanayisinin önde gelen isimleri, OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'nde bir araya geldi.

08.11.2024 13:16
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Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) otomotiv tedarik sanayisinin öne çıkan kuruluşlarını belirlediği "OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri Töreni'ni gerçekleştirdi. OSD'nin 1992'den bu yana düzenlediği tören, bu yıl da otomotiv sanayisinin öncü isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte OSD üyelerinin kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirme yetkinliği ve rekabetçilik kriterlerine göre belirlediği "Başarı Ödülleri"nin yanı sıra "Teknoloji ve Yenileşme", "Sürdürülebilirliğe Katkı" ve "Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Jüri Özel Ödülü" kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.

Etkinlikte ana ve tedarik sanayi temsilcileri, otomotiv sanayisinin mevcut performansı ve geleceğe dair hedeflerini masaya yatırdı.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, törendeki konuşmasında, küresel otomotiv sanayinin belirsizliklerin ve artan rekabetin damga vurduğu zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Küreselde oluşan kapasite fazlası sebebiyle rekabetçiliğin korunması ve verimliliğin artırılmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizen Eroldu, "Sanayimizin iş sonuçları şu an bir önceki yıla benzer seviyede olmakla birlikte, öngörülmesi zor bir 2025 yılı bizleri bekliyor. Sanayimizin, yenilikçi çözümler ve ileri teknolojiye yaptığı yatırımlarla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gücünü kanıtladı. Bu başarının temelinde ana ve tedarik sanayimizin güçlü işbirliği ve ortak hedeflere yönelik uyumlu çalışmaları yatıyor. Bu sinerji, sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünü artırmakta kilit rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Sektörün gelişiminde OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'nin önemini vurgulayan Eroldu, bu ödüllerin yalnızca birer başarı göstergesi değil, aynı zamanda sanayimizdeki yetkinliğin ve sürdürülebilir gelişmenin altını çizen birer simge olduğunu kaydetti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da Türk otomotiv sektörünün yerli üretim hedefine dikkati çekerek, Türkiye'nin otomotiv sektöründe daha fazla yerli üretim hedefiyle çalıştığını kaydetti.

Saydam, "Rekabet gücümüzü artırmak için kararlılıkla ilerliyoruz. Sektördeki tüm paydaşların ortak çabası, bu hedefi gerçekleştirmede kritik rol oynamaktadır. Türkiye, güçlü iş birliği ve üretim gücü sayesinde küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma gelecektir. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, ancak iş birliğimizle bu dönemin üstesinden geleceğiz. Tedarik sanayimizin güçlenmesi ve üretim kapasitemizin artırılması, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Ödüller

"Tedarik Sanayi Ödülü" almaya hak kazanan firmalar, Arıkan Kriko ve Makina Sanayi AŞ, Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Martur Fompak International, Formfleks Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret AŞ, KNS Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Nursan Kablo Donanımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

"Teknoloji ve Yenileşme Ödülü"ne Büyütech Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ ile Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret AŞ, "Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü"ne de Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ layık görüldü.

"Doğal Afet Farkındalık ve Süreç Yönetimi Ödülü" kategorisinde de Ecoplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile Faurecia Polifleks Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları ödül aldı.

Kaynak: AA

Tören, Son Dakika

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