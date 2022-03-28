OSİAD Başkanı Ekinci: "KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil" - Son Dakika
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OSİAD Başkanı Ekinci: "KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil"

28.03.2022 10:28
OSİAD Başkanı Ekinci: "KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil"

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, organize sanayi bölgelerinin (OSB) temel gündem maddesinin iklim değişikliği krizi olması gerektiğini belirterek, "OSB'ler, iş adamı dernekleri ve vakıfları, ticaret ve sanayi odaları farkındalık yaratmalı çünkü KOBİ'ler...

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, organize sanayi bölgelerinin (OSB) temel gündem maddesinin iklim değişikliği krizi olması gerektiğini belirterek, "OSB'ler, iş adamı dernekleri ve vakıfları, ticaret ve sanayi odaları farkındalık yaratmalı çünkü KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil." ifadelerini kullandı.

OSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin 31'inci Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ekinci, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla küresel bir buhran yaşandığını, tedarik zincirlerinin koptuğunu, üretimde aksamalar olduğunu bildirdi. Zor zamanlarda sivil toplum kuruluşlarının motivasyon ve dayanışma kaynağı olduğuna işaret eden Ekinci, küresel iklim krizinin sonuçlarının artık herkesi etkilemeye başladığına dikkati çekti. Ekinci, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için Ankara'da "Eko İklim Zirvesi"nin toplanacağını hatırlattı.

"OSB yönetimlerinin temel görevi küresel iklim kriziyle mücadele"

OSB'lerde ana gündem maddesinin iklim değişikliği olması gerektiğini vurgulayan Ekinci, "OSB'ler, iş adamı dernekleri ve vakıfları, ticaret ve sanayi odaları farkındalık yaratmalı çünkü KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin İklim Sözleşmesi'ne imza atarak bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğine dikkati çeken Ekinci, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'ler, bu yakıcı sorun konusunda halen istenilen düzeyde farkındalığa sahip değil. Ne sermaye birikimi var ne Ar-Ge faaliyeti. Önümüzdeki süreçte OSB yönetimleri, ticaret ve sanayi odaları, OSİAD'ın temel görevi bu farkındalığı yaratmak dolayısıyla küresel iklim krizine karşı mücadeleyi geliştirmektir."

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da "Anadolu OSB Avrupa Çevre Ödülü'nü aldı, meslek yüksek okulu var, teknopark için müracaatta bulunduk, bakanlık onayını bekliyoruz. Türkiye'nin en büyük firmaları bölgemizde yatırım yaptı. Kendi kaynaklarımızla Türkiye'ye örnek, Ankara'ya miras olan bir yatırımı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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geri dönüşüm, Türkiye, Ekinci, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSİAD Başkanı Ekinci: 'KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazır değil' - Son Dakika


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