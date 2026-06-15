Osmancalı Çileği\'nin ilk hasadı şenlikle yapıldı

Yunusemre'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Osmancalı çileğinin ilk hasadı, Osmancalı Mahallesi Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikle yapıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Osmancalı Çileği İlk Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi tarafından Osmancalı Çileği İlk Hasat Şenliği yapıldı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Seyit Ali Özmen, Manisa Yerel Eylem Grubu Derneği (MAYEB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Ziya Çiçek, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik kapsamında çilek üreticileriyle bir araya gelen Başkan Balaban, vatandaşlarla sohbet ederek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Osmancalı çileğinin lezzeti ve kalitesiyle bölgenin öne çıkan tarımsal ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Balaban, bu tür organizasyonların hem üreticilerin emeğinin görünür hale gelmesine hem de ürünün tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Tarımsal kalkınma ve kırsal turizmin önemini anlattılar

Etkinlik kapsamında ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan'ın moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Kırsal Turizm Derneği Başkanı Ziraat Mühendisi Nedim Zurnacı ile Yüksek Ziraat Mühendisi Nazım Şafak'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde çilek üretimi, tarımsal kalkınma ve kırsal turizmin geliştirilmesi konuları ele alındı. Vatandaşlardan gelen soruların da yanıtlandığı panel ilgiyle takip edildi. Gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlik, çocuklara yönelik Çilli Şov gösterisiyle sona erdi. - MANİSA