Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor

20.07.2022 13:15
Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde nisan-mayıs aylarında ekilen karpuzlar hasat ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde nisan-mayıs aylarında ekilen karpuzlar hasat ediliyor.

Bölgedeki çiftçiler, Sakarya Nehri'nden sulanan 50 bin dönüm arazide üretim yapıyor. Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticiler, bu sezon karpuzda yaklaşık 270 bin ton verim bekliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, bölgede karpuz hasadının Kurban Bayramı sonrası hız kazandığını söyledi.

Toplanan karpuzların tüketiciye ulaştırılmak üzere tarlalarda bekleyen tır ve kamyonlara yüklendiğini anlatan Ünver, " Türkiye'nin her tarafına buradan dağıtım oluyor. Başta İstanbul olmak üzere Bolu, Sakarya, Ankara gibi illere öncelikli gönderiliyor. Osmaneli'de sezonda yaklaşık 200 ile 270 bin ton arasında üretimimiz var. Çukurova'dan sonra Osmaneli'nin karpuzu gelir. Randımanı çok yüksek, aroması çok güzeldir çünkü toprak yapısı ve iklim şartları karpuz için çok uygundur." diye konuştu.

Bölgede karpuz hasadında çalışan çok sayıda işçi olduğunu belirten Ünver, " Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan çalışmaya gelen vatandaşlarımız var. Çok sayıda nakliyeci de burada iş yapıyor. Her gün 200-300 tıra karpuz yükleniyor. 3 aylık süreçte günlük ortalama 800-1000 kişi istihdam ediliyor. Bu da çok büyük bir rakam. Bacasız bir fabrika diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Satışlardan memnunuz"

Medetli köyünde 170 dönümlük arazide karpuz yetiştiren Mustafa Kaya, nisan ayında başladıkları karpuz fidesi ekimini haziran başında tamamladıklarını söyledi.

Kademeli olarak hasat yaptıklarını dile getiren Kaya, "Şu an için fiyatlardan memnunuz. Biz ürünü tarlada dönüm hesabı satıyoruz. Buraya birkaç yıldır Adana'dan çok esnafımız geliyor. İstanbul Bayrampaşa Hali'nden buraya çok esnaf gelir. Kadıköy yok denilecek kadar az olsa da Kocaeli Gebze ağırlıklı gelenler oluyor. Bu sene şu ana kadar satışlardan memnunuz." dedi.

Tüccar Kenan Kaya da karpuz almak için Adana'dan Osmaneli'ne geldiğini, ürünü zincir marketlere götürdüklerini belirtti.

Kamyon sürücüsü Halef Gürtekin, 2-3 günde bir sefer yaptıklarını, yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Karpuz hasadında yevmiyeyle çalışmak için 8 yıldır Adana'dan Osmaneli'ne gelen işçi Murat Yalçın da başlarda zorlansa da işine alıştığını dile getirerek, "Adana'da lise okuyorum. Okul tatil olduğunda harçlığımı çıkarmak için buraya çalışmaya geliyorum. Burada 15 gün işimiz oluyor. Ondan sonra başka yerlere çalışmaya gidiyoruz. Zorluğu olsa da bize göre kolay bir iş." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaneli karpuzunda bu sezon 270 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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