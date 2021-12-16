Osmaneli'ne önemli yatırım kararı

Türkiye'de gıda sektöründe doğal renklendirici üretiminde bulunan önemli marka olan bir fabrika Osmaneli'ne yatırım yapma kararı aldı.

Osmaneli Belediyesi tarafından sanayi parselinden aldığı arsada yatırıma başlamak üzere belediyeye müracaat yapan firmanın en kısa zamanda tesisini kuracağı öğrenildi. Şirket yöneticileri Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ederek, fabrika hakkında bilgi verdi. Yatırım için Osmaneli'ni tercih ettikleri için teşekkür eden Başkan Şahin, "Fabrikamız doğal renklendiriciler, aroma ve sos portföyü sayesinde bilinçli tüketicilerin sağlıklı besin tüketme arayışlarına çözümler üretir. Firmamız 2009 yılından bu güne, gıda renklendiricilerinde kaliteli ürün yelpazesi sayesinde Türkiye'de üretim odaklı bir anlayışı ilke edinmiştir. Müşteri talepleri doğrultusunda istenilen renkler için, kendi laboratuvarımızda özel uygulamalar ile Avrupa şartlarına uygun ürünler geliştirmektedir. Yüksek ve kaliteli renk çözümlerimiz dünyanın önde gelen gıda firmaları tarafından kullanılmaktadır" dedi. - BİLECİK