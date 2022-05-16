Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor

16.05.2022 13:03
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların aksaklık yaşamaması için ilçede kurulacak kurban pazarlarında çalışmalara başladı.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların aksaklık yaşamaması için ilçede kurulacak kurban pazarlarında çalışmalara başladı. Belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Geçit ve Veysel Karani Mahallelerinde yer alan kurban pazarı noktalarında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara kaliteli ve hijyenik hizmet sunmak adına çalışmalara erken başladıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmesi adına Veysel Karani Mahallesi'nde Türkiye'nin en modern kurban satış tesisini Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediyesi, bu yıl Geçit Mahallesi'nde de bir kurban pazarı noktası oluşturacak. Kurban Bayramı süresince gerek hayvan yetiştiricilerine gerekse kurbanlık alacak vatandaşlar güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmeti sunacak olan Osmangazi Belediyesi, kurulacak olan kurban pazarlarını bayrama hazırlamak adına çalışmaları erkenden başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birim amirleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi ve Geçit Mahallesi'nde kurulacak kurban pazarı noktasını gezerek incelemelerde bulundu. Bayram süresince hayvan satıcıları ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli tüm gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Dündar, kurban pazarı noktalarında altyapı çalışmalarının yapılması, hayvanların konulacağı padokların hazırlanması, hayvan yetiştiricilerinin kalacakları ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerlerinin hazırlanması, temizliklerin yapılması ve ulaşım konusunda aksaklıkların yaşanmaması için adına birim amirlerine gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

2 yerde kurban satış noktası

Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Kurban Bayramı için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bu yıl ilçemiz sınırları içerisinde iki farklı noktada kurban pazarı kuracağız. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmaları ve oluşabilecek kötü görüntülerin önüne geçmek adına kurban satış ve kesim noktalarında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Belediyemizde görev yapan birim amirlerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız ile birlikte Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Modern Kurban Pazarı ve Geçit Mahallesi'nde kurulacak olan kurban satış noktasını gezerek altyapı çalışmaları, kurban satıcılarının yerlerinin hazırlanması, temizlik ve dezenfeksiyon, ulaşım gibi konularda neler yapılması noktasında fikir alışverişi yaptık. Herkesin görev konularını belirleyerek çalışmalara başladık. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürerek kurban pazarlarını bayrama yetiştireceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı En güzel kareler ödüllendirildi En güzel kareler ödüllendirildi

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı, Osmangazi, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement