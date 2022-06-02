Erkenci böğürtlen hasadına başlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, erkenci böğürtlenlerin hasadına başlandı.

Osmaniye ve çevresinde alternatif ürün olarak ekimi yapılan böğürtlen, meyve olarak tüketiminin yanı sıra meyve suyu yapımı ve pastacılıkta da kullanılıyor.

Nadir olarak ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan böğürtlen, geçen yılın verilerine göre, Osmaniye'de 5 ton üretildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rakamlarına göre, bu yıl il genelinde 30 dekara ekilen böğürtlen meyvesinden 15 ila 40 ton arasında rekolte bekleniyor.

Kümbet köyünde gerçekleştirilen ilk hasada, Kaymakam Vehbi Bakır da katıldı.

Bakır, AA muhabirine, bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Böğürtlen ekiminin yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Bakır, "Dekar ve metrekare başına daha fazla verim elde edilen ürünlerin ekiminin yaygınlaşması sevindirici bir durum. El birliğiyle ülkemizde bir karış ekilmeyen ve değerlendirilmeyen toprağı bırakmamak adına gayret gösteren çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Üretici İsmet Soytorun da 14 yıl önce hububata alternatif olarak üretimini yapmaya başladığı böğürtlene talebin her geçen gün arttığını aktardı.

Böğürtlenin kilogramının bu yıl 50 liradan alıcı bulduğunu bildiren Soytorun, "Geçen yıla oranla bu yıl 10 dekarla iki katına çıkardığımız böğürtlende verim ve fiyattan memnunuz. Genellikle sofralık olarak satışını yaptığımız ürünümüze çevre şehirlerdeki pastane, dondurma ve gıda sanayisi esnaflarından yoğun talep var." diye konuştu.