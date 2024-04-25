Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı

Osmaniye\'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı

Osmaniye, Türkiye'nin önde gelen yer fıstığı üretim merkezlerinden biri olarak bilinmektedir. Kırmacılı köyünde çiftçiler, yaz döneminde yaşanması muhtemel kuraklık ve satış konusunda endişeli olsalar da, yer fıstığı ekimine başlamışlardır. Çiftçiler, fıstık üretiminde destek beklemektedir.

25.04.2024 11:15
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Yer fıstığı üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Osmaniye'de birincil ekim yer fıstığında ilk tohumlar toprakla buluştu.

Bereketli topraklarında üretilen fıstığıyla Türkiye'de nam salan Osmaniye'de çiftçilerin fıstık mesaisi başladı. Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde önceden ekilmek üzere ilaçlanan yer fıstığı, çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu. Üretimin ve pazarlamanın büyük bir kısmının Osmaniye'de yapıldığı yer fıstığında yaz döneminde yaşanması muhtemel kuraklık ve satış konusunda endişeli olan çiftçiler, yer fıstığına destek bekliyor.

Fıstığın yetiştirilme sürecini anlatan çiftçi Mustafa Gül (52), "Bu topraklarda kendimi bildim bileli çiftçilikle, toprakla uğraşıyorum. Yaklaşık 2001 yılında tekrardan su pompası ile su geldi bu bölgeye, o günden bugüne daha geniş yapmaktayız. Fıstık ekiminde toprağın önce gübrelemesi yapılır, hazırlanır, daha sonra tohumlar kırılır. Tohumların hastalıksız olması lazım, tohumların ilaçlamasını yaparız. Biz yağmurdan önce hazırlığımızı yaptık, toprak kuruyunca ekime başladık. Havalı mibzerle ekim yapılıyor yaklaşık 10 santim, aralıkla ekim yapılır. Tohumun durumuna göre 13, 14, 15 kilo kadar dönüme tohum atılır. Tabii fazla atan da oluyor, tohumun sağlam olması önemli. Birinci ve ikinci ürün olmak üzere 120 dekar ekeceğim. Başladım ekmeye. Tabii hava şartları, iklim şartları bunda etkili. Söküm zamanı, yağış durumları, yağışın olması zarara uğratabiliyor. Yer fıstığının topraktan çıkıp tüccara verip, parasını cebine koyana kadar bir garantisi yok. Yani ekimle başlar sıkıntısı, söküp parasını cebine koyana kadar devam eder. Çereze giden fıstıklarda bir kalite var. Bu bölgenin lezzetini hiçbir yer vermiyor" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı - Son Dakika

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