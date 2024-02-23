Osmaniye Yer Fıstığı AB'de Tescil Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye Yer Fıstığı AB'de Tescil Edilecek

Osmaniye Yer Fıstığı AB\'de Tescil Edilecek

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunduğunu ve 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde tescil edileceğini duyurdu. Durak, AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaret bulunduğunu ve 46 coğrafi işaret başvurusunun ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

23.02.2024 12:27
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Osmaniye yer fıstığının, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edileceğini bildirdi.

Durak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Osmaniye yer fıstığının tescili için AB Resmi Gazetesi'nde ilana çıkılmasını değerlendirdi.

Kültürel mirasın kalıcı izleri olan coğrafi işaretleri dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Durak, "AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Osmaniye yer fıstığı, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek. AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaretimiz bulunuyor, 46 coğrafi işaret başvurumuzun ise işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Osmaniye Yer Fıstığı AB'de Tescil Edilecek - Son Dakika

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