Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu zarfı 100 liradan PTT iş yerlerinde satışa çıktı - Son Dakika
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Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu zarfı 100 liradan PTT iş yerlerinde satışa çıktı

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PTT AŞ, Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu konulu özel gün zarfını 100 liradan tedavüle sundu. Abone sayısı kadar PTT iş yerinde ve filateli.gov.tr'de satışa sunulan zarf için İstanbul'da Gülhane Yerleşkesi'nde özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ, "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu. ???????

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 lira bedelli söz konusu özel gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gülhane Yerleşkesi'nde mesai saatleri içerisinde "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu 04.11.2026 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatİstanbulOsmanlıEkonomiGüncelPTTSon Dakika

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