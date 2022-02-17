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OSMEK tekstil sektörüne tasarımcılar kazandırıyor - Son Dakika

OSMEK tekstil sektörüne tasarımcılar kazandırıyor

17.02.2022 14:17
OSMEK tekstil sektörüne tasarımcılar kazandırıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan giyim üretim teknolojileri sınıfında, tekstil sektörüne yeni tasarımcılar kazandırılıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan giyim üretim teknolojileri sınıfında, tekstil sektörüne yeni tasarımcılar kazandırılıyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği giyim üretim teknolojileri kursu, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen kursta OSMEK'li kadınlar; ölçü alma, kalıp çıkartma, biçki teknikleri, prova ve süsleme gibi giyimin temel bilgilerini öğreniyor. Bunun yanı sıra kursiyerler, ürettikleri kıyafetlerden çeşitli siparişler alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bir kadının isterse her şeyi yapabileceğine dikkat çeken kurs eğitmeni Nergiz Cafer, "Kursiyerlerimiz hem kendileri hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikiyor. Mağazada gördükleri yüksek fiyatlı parçaları burada uygun fiyata mal ediyor. Ayrıca burada eğitim alan kursiyerlerimizin birçoğu tekstil sektöründe çalışabilme imkanı buluyor. Kurs sayesinde birçok kadının hayatına dokunduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSMEK tekstil sektörüne tasarımcılar kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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