Üye Girişi
Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor - Son Dakika

Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor

23.09.2021 00:57
Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Konaklama sektöründeki KDV indiriminin Mayıs 2022 yılına kadar devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Konaklama sektöründeki KDV indiriminin Mayıs 2022 yılına kadar devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin birliğin 50'nci yılına özel düzenlenen toplantıda önemli açıklamalar yaptı. turizm sektörünün 2022 yılında beklentileri, KDV indiriminin devamı, konaklama vergisinin ötelenmesi ve İngiltere'nin seyahat yasaklarını kaldırması hakkında konuşan Eresin, 2022 yılına turizm sektörü olarak umutla baktıklarını belirterek, "2022 yılı Mayıs ayından sonra önemli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. KDV indiriminin devam etmesi ve konaklama vergisinin 1 yıl daha ötelenebilmesi turizm sektörü adına büyük önem arz ediyor. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması Türkiye için önemliydi" şeklinde konuştu.

"Turizm sektörüne en büyük destek yeni krediler tanımlanması"

Turizm sektörünün zor bir süreç geçirdiğini ve ayakta kalabilmek için KDV indiriminin devam etmesi ve konaklama vergisinin bir yıl daha ötelenmesinin önemine değinen Eresin, "En büyük destek bizim için yeni krediler tanımlanabilmesi. Bizim beklentimiz turizm işletme belgeli tesislere Bankalar Birliği ile Türkiye Otelciler Birliği olarak masaya oturup finansal çerçeve anlaşması yapabilmek ve sabit giderlerimizi bir yıl boyunca karşılayabilecek bir kredi tanımlaması yapılabilmesi. Yani bir yıl boyunca bize desteğin devam edilebilmesini bekliyoruz. En önemli beklentilerimizden bir tanesi KDV indiriminin yüzde 8'den yüzde 1'e inmişti bu indirimin Mayıs 2022'ye kadar devam edebilmesi bizler için çok önemli. Birde konaklama vergisi Ocak 2022'de tekrar başlayacaktı ama bununda bir yıl ötelenebilmesi turizm sektörü adına çok önem arz ediyor. Bunlar yapılırsa turizm sektörünün bir yıl sonunda en hızlı şekilde toparlanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması bizim için önemliydi"

Pandemi sürecinde Türkiye'de negatif yönde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi turizm sektörü olduğunu ve İngiltere'nin seyahat yasaklarını kaldırmasının önemli olduğunu belirten Eresin, "Henüz bu zorlu süreci tam olarak atlatamadık. Bizim gördüğümüz kadarıyla 1 Ağustostan itibaren şehir otellerimizde hareketlenme olacağını düşünüyorum. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırmış olması bizim için çok önemli. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması diğer Avrupa ülkelerinin Amerika ülkelerinin de seyahat edeceği anlamına geliyor. Sonuçlardan en azından şimdilik geçtiğimiz yıla göre bir tık daha pozitif mutluyuz" dedi.

"Konaklama sektöründe 2022 Mayıs ayına kadar önemli rakamlar olacağını düşünmüyoruz"

Konaklama sektöründe 2022 Mayıs ayına kadar önemli rakamlar olacağını düşünmediğini dile getiren Eresin, "Bu hareketlerin devam edeceğini umuyoruz. Her şey son dakikada değiştiği için insanlarda seyahat etmeyi artık çok özlediler. Türkiye'nin ve İstanbul'un aslında turizm sektörü olarak Dünya'da ki seyahat sektöründe çok önemli bir yere geleceğini düşünüyorum. Buda sanırım 2022'nin sonlarına doğru ortaya çıkacaktır. Rakamların yükselişlerinden anlayacağız" dedi.

"Ruslara seyahat izninin çıkmasıyla rakamlar yukarı çıktı"

Rusların Türkiye'ye seyahat izini çıkmasıyla rakamlarda bir artış görüldüğünü belirten Eresin, "Yaz sezonunda ne kadar gecikmeli olsa da Rusların seyahat izninin çıkmasıyla Güney bölgelerimizde Ege'de rakamlar yukarı doğru çıktı biz konulan hedeflerin olabileceği ihtimalinden yola çıkıyoruz. Her şey son dakika gelişmelerine bağlı özellikle vaka sayılarımızın aşağı gelebilmesi turizm sektörünü önemli ölçüde pozitif olarak etkileyecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Turizm, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu 00:18 Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı 23:58 Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı CHP'den 23:16 CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna yanıt: Önümüzdeki günlerde netleşir
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı 23:00 Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı 21:44 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti 17:17 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor         
00:30
Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı         
00:07
Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı         
23:25
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah         
22:50
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı         
21:00
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 01:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement