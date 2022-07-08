Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu - Son Dakika
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Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu

08.07.2022 15:52

Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu Metro turizm, Adana'da yolcuları mağdur ettiADANA Kurban Bayramı arifesinden bazı otobüs firmaların önceden bilet alan yolcularını arayarak 'Otobüsümüz arızalandı.

Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu

Metro turizm, Adana'da yolcuları mağdur etti

ADANA Kurban Bayramı arifesinden bazı otobüs firmaların önceden bilet alan yolcularını arayarak 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediği, daha sonra da iptal edilen biletleri yüksek fiyattan yeniden sattıkları öne sürüldü.

Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatları cep yakıyor. Adana'da ise bazı firmaların önceden bilet alan yolcularını sabahtan arayıp 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediği öne sürüldü. İptal edilen biletlerin ise yüksek fiyatlardan yeniden satıldığı, yolcuların da mağdur edildiği öğrenildi.

Adana Otogarı'nda birçok yolcunun bu şekilde mağdur olduğu öğrenilirken yolculardan Yusuf Pekyen İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Metro Turizm'den bilet aldığını ve bugün Antalya'ya gitmesi gerektiğini anlatan Pekyen, "Cenazemiz olduğu için Adana'ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediler. Bende mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğum da ise bu firmanın son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmişler" diye konuştu.

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Bayram öncesi otobüsler tam kapasite doldu Bayram öncesi otobüsler tam kapasite doldu Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu - Son Dakika
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