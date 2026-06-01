Otokar, İlk Mercedes-Benz Conecto\'yu Tamamladı

Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile işbirliği kapsamında üretimini üstlendiği ilk Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünü Sakarya'daki fabrikasında tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsü, Otokar ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının katıldığı törenle banttan indirildi. Aracın seri üretimine eylülde başlanacak.

Mercedes-Benz'in şehir içi otobüs modellerinden Conecto'nun Sakarya fabrikasında üretilmesi, Otokar açısından üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Gerçekleştirilen işbirliği, 60 yılı aşkın üretim deneyimiyle küresel pazarlarda güçlü bir konuma sahip olan Otokar'ın uluslararası üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile kurulan iş ortaklığı kapsamında üretilen otobüsün banttan indirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özüner, "İşbirliğini, üretimimizi artırmak, fabrikamızın kapasitesini verimli şekilde kullanmak ve küresel otobüs pazarındaki ağırlığımızı büyütmek açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. 60 yıllık üretim tecrübemizi, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile kurduğumuz işbirliğine taşıyoruz. Eylül 2026'da başlayacak seri üretimle global üretici kimliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.