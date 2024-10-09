Otokoç'tan Tarsus'ta Yeni Volvo Tesisi

Ekonomi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Tarsus ilçesindeki servisin açılış töreninde, otomotiv perakendeciliğinde ilk akla gelen marka olarak konumlandıklarını söyledi.

Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösterdiklerini anlatan Ekici, "Bugün Türkiye dahil toplam 9 ülkede, 307 noktada ve 4 bine yakın çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Ne mutlu ki şu anda Türkiye'nin lider mobilite şirketi ve Türkiye'nin en büyük 22'nci şirketi konumundayız." dedi.

Ekici, Otokoç Otomotiv'in geçen yıl itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolar ciro elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Katma değerle tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve stratejik ortaklarımız yanında ülkemize de kazanç sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insanların hayatını kolaylaştırma hedefiyle geliştirdiğimiz yeni hizmet ve uygulamaları sunuyor, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı tam 96 yıldır birincil önceliğimiz olarak kabul ediyoruz."

Sürekli yenilenerek ve hep daha iyisini hedefleyerek otomotiv sektörüne değer kattıklarını vurgulayan Ekici, "Otokoç, her tür ihtiyaca uygun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 52 noktada otomotiv perakendeciliğinin lideri konumundadır. Bu kapsamda, söz konusu liderliğimizi daha da pekiştirmek ve Tarsus bölgesine yönelik hizmetlerimizi zenginleştirmek için yeni bir adım atıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız ve önde gelen markalarımızdan Volvo'nun satış ve satış sonrası bakım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz Tarsus'daki tesisimiz, Otokoç'un ülkemizdeki en yeni ve kapsamlı Volvo tesisi olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ekici, Volvo'nun, kalite, tasarım, güvenilirlik, sağlamlık, çevre duyarlılığı ve güvenlik değerleriyle Türkiye ve dünyada öne çıkan bir marka olduğunu anlattı.

Volvo ile işbirliğinin 2009'da başladığını dile getiren Ekici, "Volvo ile yol arkadaşlığımız, Tarsus tesisimiz ile 9. noktaya ulaştı. Yıllar ilerledikçe bu sinerji etkisinin daha da güçlenerek gelişeceğini de biliyoruz. Bu iş ve güç birliği kapsamında, Volvo'nun Türkiye'deki satış adetlerine, pazar payına ve müşteri adedine ulaşma oranının artmasında önemli rol oynadığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda hizmet tek çatı altında sunuluyor

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da ilçedeki yatırımın sevindirici ve gurur verici olduğunu belirtti.

Otokoç Otomotiv Ford ve Volvo İş Birimi Lideri Tanıl Akçaoğlu ise Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerin, hizmetlerden daha kolay yararlanması için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarsus'ta müşterilerimiz, Volvo markasının güvenlik ve kalite unsurlarını teknoloji ile sunan, geniş araç yelpazesini bulabilecek. Otokoç Volvo Tarsus tesisi, 8 bin 880 metrekare arsa üzerinde, 820 metrekare sergi salonu ve 830 metrekare servis alanı ile yeni araç satışı ve servis için hizmet veriyor. Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra mekanik satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve aksesuar satışı, sigorta, finansman ve araç koruma hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Diğer taraftan tesisimiz çok önemli bir zincirin de yeni halkasını oluşturuyor. Elektrik enerjisini tamamen Niğde'de kurduğumuz güneş enerjisi santralinden sağlayacağız. Bu yönüyle Otokoç Otomotiv'in sürdürülebilirlik ve temiz çevre politikalarının da somut bir örneğini gördüğümüz Otokoç Volvo Tarsus tesisimizin hem Tarsus hem de çevre bölgelerdeki müşterilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

"Amacımız Tarsus ve çevresine en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunmak"

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu da Otokoç ile yaptıkları işbirliğinin birbirinden değerli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Otokoç Volvo tesisi, bu işbirliğinin en son ve önemli adımlarından biri oldu. Bu yeni tesis aynı zamanda, Otokoç Otomotiv'in yalnızca Volvo markası olarak varlık gösterdiği ilk yetkili satış ve servis noktası olma özelliğini de taşıyor. Bu da bizi son derece gururlandırıyor. Bunun yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Tesis, Volvo ailesinin en güncel standartlarına uygun şekilde inşa edildi ve en modern teknolojiyle donatıldı. Amacımız, bu tesis sayesinde Tarsus ve çevresine en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunmak, Volvo markasını daha fazla müşteriyle buluşturmak ve bölgedeki Volvo ailesini daha da büyütmektir."

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı gerçekleştirilen tesisi gezdi.