Otomobil fiyatları düşüşe geçti

100 BİN LİRAYI AŞKIN FİYAT İNDİRİMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Dolar ve eurodaki düşüşün ardından, otomotiv sektörü de hareketlendi. ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın fiyat indirimleri gerçekleşti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, ham madde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor.

SIFIR ARAÇ STOKLAYANLAR SATIŞA ÇIKARDI

Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.

2022 MODEL ARAÇLAR YÜKSEK FİYATTAN GELECEK

Her yıl olduğu gibi 2022 modeller için otomobil markalarının distribütörleri siparişlerini geçti. Ocak ayı içinde 2022 modellerin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor. 2022 model araçların 2021 model sıfır araçlara göre daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.

EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAİ'DE

Piyasada sıfır olarak satılan en ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. Hyundai'yi Fiat Egea Sedan takip etti. Renault Clio ile en ucuzlar listesinde üçüncü sırada kaldı.