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Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor - Son Dakika

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

04.12.2021 11:18

Otomobil fiyatlarındaki fiyat artışını, stokçu bayi ve galerilerin yanı sıra online platformlarda ilan verip fiyat artıran araç sahiplerinin de etkilediği belirtiliyor. Online platformlarda, "Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder" mantığıyla belirlenen fiyatlar arz sıkıntısı nedeniyle gün geçtikçe daha da yükseliyor.

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları giderek artıyor. Hatta bazı ikinci el araçların fiyatı, sıfır modelleri bile geçmiş durumda.

ONLINE İLANLAR ARTIŞI TETİKLİYOR

Araç fiyatlarındaki fahiş artışlarının sebebine bakıldığında ise ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Stokçu bayi, galeri ve filo şirketlerinin fiyatlarda rol oynamasının yanı sıra online platformlardaki ilanların da bu artışı tetiklediği ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNDEN ETKİLENİP FİYAT YÜKSELTİYORLAR

Mesela otomobil fiyatlarının her geçen gün arttığını gören araç sahipleri aracının değerini ölçümlemek için muadillerine bakıp online platformlara ilan veriyor. O ilanı gören bir diğer araç sahibi yüzde 10 üzeri fiyat belirliyor. Başka bir ilan sahibi ise aynı nitelikteki aracı için bu sanal oluşan fiyatı baz alıyor. O da aracının fiyatına 20 bin TL daha ekliyor.

SANAL EKONOMİ DOĞURUYOR

Birbirine kıyasla yapılan bu fiyat belirleme hali kısa süre sonra sanal bir ekonomi doğuruyor. Eskiden araç arzından sıkıntı olmadığı için sanal fiyatların bir etkisi yoktu. Ancak son dönemde çip kriziyle başlayan, kurdaki hareket ile tırmanan araç arz sıkıntısı nedeniyle sanal fiyatlar artık gerçeğe dönüşmeye başlamış durumda.

"ARACININ FİYATINI MERAK EDİP PLATFORMA İLAN VERİYOR"

Online platformlarda aracının sadece değerini öğrenmek için ilan veren çok kişinin olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu durumun da fiyat artışını tetiklediğini belirterek, şunları anlattı: "Örneğin vatandaşın elinde 10 yıllık aracı var. Aslında satmayı düşünmüyor. Ancak araç fiyatlarının çok konuşulmasının ardından kendi arabasının fiyatını merak edip, online platforma ilan veriyor. Aracının fotoğraflarını çekip muadillerine göre bir fiyat belirliyor.

"SANAL BİR FİYAT HAREKETİ OLUŞUYOR"

Örneğin kendi aracının 20 bin km altında bir araca 200 bin TL yazılmış. O da 220 bin TL yazıyor. Onun 220 bin TL yazdığını gören bir başka kişi aracındaki başka bir özelliği dikkate alarak 'Bu araç 220 ise benim ki 230 yapar' diyor ve fiyatı 210'dan 230'a çıkarıyor. Böyle böyle sanal bir fiyat hareketi oluşuyor. Tıpkı ev kiralarında olduğu gibi. Nasıl ev sahibi 'üst kat bu kadar artırdıysa ben de artırayım' dedi ve kiralar arttı benzer durum araçta da yaşanıyor."

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Koronavirüs, Türk Lirası, Otomobil, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor - Son Dakika Ekonomi


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