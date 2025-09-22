Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu

Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu
22.09.2025 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konvansiyonel, elektrikli ve hibrit binek otomobillere yüzde 25 ila 30 arasında ek vergi uygulanacağı açıklandı. Düzenleme, iki ay sonra yürürlüğe girecek.

Otomobil ithalatı ile ilgili uygulanacak yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, elektrikli ve hibrit araçlar dahil binek otomobillerine ilave vergi getirildi. Karar, 22 Eylül'den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

YÜZDE 30'A VARAN İLAVE VERGİ GETİRİLDİ

Karara göre, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ilave vergi getirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı" sonrasında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarımız sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir" denildi.

KARAR İKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararın iki ay sonra yürürlüğe gireceğini de belirten bakanlık, "Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, Karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi 7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi
Düğün kana bulandı İki yaralı var Düğün kana bulandı! İki yaralı var
Selin vurduğu bölgeye turuncu kodlu uyarı geldi Selin vurduğu bölgeye turuncu kodlu uyarı geldi
Eurovision’un alternatifi Intervision’un kazananı belli oldu Eurovision'un alternatifi Intervision'un kazananı belli oldu
Aydın’da zincirleme trafik kazası 1 kişi öldü, 5 yaralı var Aydın'da zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 5 yaralı var
Kritik açıklama bugün İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

00:35
Depremin ardından büyük panik Halk gece yarısı sokaklara döküldü
Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü
00:12
İstanbul’da da hissedildi Balıkesir’de korkutan deprem
İstanbul'da da hissedildi! Balıkesir'de korkutan deprem
22:50
Taraftarın son kurbanı Tedesco Sadettin Saran’a binlerce kez çağrı yapıldı
Taraftarın son kurbanı Tedesco! Sadettin Saran'a binlerce kez çağrı yapıldı
22:31
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
22:24
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
21:11
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2025 01:37:51. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.