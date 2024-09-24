Otomobil Piyasasında Talep Artıyor

Ekonomi

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu ağustos ayı verileri incelenerek hazırlandı.

Buna göre, otomobil talep endeksinin temmuza kıyasla yüzde 5,9, geçen yılın ağustos ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" ise 0,8 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Bu göstergenin detaylarına göre ise ilan sayısı yüzde 1 düşerken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 3 arttı. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.

Enflasyondan arındırıldığında ortalama otomobil reel fiyatının 14 aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı da Ağustos'ta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.

2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Temmuz'da yüzde -41,1'e geriledi.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış

Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselerek, temmuzda 862 bin 232 lira olan ortalama otomobil fiyatı, ağustosta 865 bin 433 lira oldu.

Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş durağan hale geldi. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Temmuzda talep göstergesinin hem bayram dönüşü olması hem de otomobil firmalarının Avrupa Birliğinin yeni düzenlemeleri üzerine başlattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterirken, talep göstergesindeki bu yükseliş ivme kaybetse de ağustosta da yükselmeye devam ediyor.

Otomobil talep endeksinin Ağustos'ta Temmuz'a kıyasla yüzde 5,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yükseldiği görülüyor.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 20,3 olarak kayda geçti. Artış incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 yükseldiği görülüyor.

Otomobil piyasasının diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşının, önceki iki ayın aksine kısaldığı göze çarparken, ağustos verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.