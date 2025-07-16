Otomobil Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Otomobil Satışları Rekor Kırdı

16.07.2025 15:24
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Haziran'da sıfır otomobil satışları %10 artarak 118 bin 611 adede ulaştı. İkinci el pazarında düşüş yaşandı.

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun haziran ayına ait verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,6 artarak 118 bin 611 adede ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde ise satışlar yüzde 5,2 artışla 607 bin 977 oldu. Böylece, hem haziranda hem de yılın ilk yarısında son 15 yılın en yüksek satış rakamları kaydedildi. Haziranda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin yalnızca dört çeker araçları kapsaması nedeniyle fiyat ve satışlarda belirgin bir etki gözlenmedi.

İkinci el otomobil pazarında ise 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar olan araçların satışlarında bir önceki aya göre yüzde 12 düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15 artış yaşandı. Yaz mevsiminin başlaması, eğitim döneminin sona ermesi ve ÖTV artışı beklentilerine rağmen, mayıs ve haziran aylarında üst üste yaşanan düşüş, pazardaki durgunluğu artırdı. Piyasa temsilcileri bu düşüşü, sıfır kilometre araçlardaki rekabetçi kampanyalar ile ikinci elde faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin etkisiyle değerlendirdi.

Haziranda ikinci el araçlarda satış süresi uzadı

Rapor verilerine göre, ikinci el araçların stokta kalma süresi tüm segmentlerde artış gösterdi. Mayısta ortalama 50 gün olan stok süresi, haziranda 52 güne çıktı. Binek araçlarda bu süre 51 günden 53 güne, ticari araçlarda ise 48 günden 49 güne yükseldi.

İkinci el hafif ticari araç satışları haziranda mayısa göre yüzde 15 düşüşle 51 bin 334 adet seviyesine gerilese de, 2024 Haziran ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu araç grubunda mart ayından itibaren sürdürülen yüksek satış temposu, haziran ayındaki düşüşe rağmen yıllık bazda korundu.

Elektrikli araçlarda satışlar yüzde 89 arttı

Bu yılın ilk altı ayında ikinci el elektrikli araç satışları düzenli artış sergiledi. Ocakta 2 bin 542 adet olarak kaydedilen satışlar, haziranda yüzde 89 artışla 4 bin 805 adede ulaştı. Mayısta zirve yapan 5 bin 151 satışa rağmen, haziranda da yüksek seviye korundu.

0-3 yaş segmentinde satış endeksi, mayıstaki 137 seviyesinden haziranda 120'ye gerilese de, yılbaşına kıyasla yüzde 20'lik artışını sürdürdü. Bu eğilim, tüketicilerin sıfır kilometre araçlara ulaşım zorlukları nedeniyle genç ikinci el araçlara yöneldiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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