Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye\'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Alman otomobil devi Opel, hafif ticari araç ailesinin en çok satan modeli olan Combo'nun üretimini Türkiye'ye taşıyor.

Model, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilmeye başlanacak. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Combo, bundan böyle “Made in Türkiye” etiketiyle asfalta çıkacak.

İKİ FARKLI MÜHENDİSLİK KÜLTÜRÜ BİR ARAYA GELECEK

Opel, Combo'nun üretim programına dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'deki yerli üretim hafif ticari araç ailesini genişletecek. Daha önce Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine de Bursa'da başlanmıştı.

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Türkiye'de tekrar üretime başlamanın marka açısından stratejik olduğu kadar duygusal bir anlam da taşıdığını belirtti. Yantaç, Combo'nun Türk mühendisliği ve Tofaş'ın üretim gücüyle Bursa'da hayat bulmasının iki farklı mühendislik kültürünü bir araya getirdiğini ifade etti.