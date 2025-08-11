Otomotiv İhracatı %9 Arttı - Son Dakika
Otomotiv İhracatı %9 Arttı

11.08.2025 07:12
Otomotiv ihracatı, yılın 7 ayında 630 bin 992 adede ulaştı; toplam pazarda %6 artış gözlendi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı, adet bazında yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 630 bin 992'ye ulaştı.

OSD, bu yılın ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda toplam üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 arttı. Aynı dönemde traktör üretiminde ise yüzde 26 gerileme kaydedildi.

Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1 artışla 834 bin 838'e ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalışla 521 bin 447 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 oldu.

Söz konusu dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olurken, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv ihracatı temmuzda adet bazında yüzde 14 artarken, yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 630 bin 992 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 34 arttı. Aynı dönemde, traktör ihracatı ise yüzde 32 azalarak 6 bin 490 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in 7 aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 7 ayda toplam otomotiv ihracatı 23,5 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 arttı.

Toplam pazar 7 ayda yüzde 6 artarak 740 bin seviyesine yaklaştı

Bu yılın 7 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7 artış sağlayarak 572 bin 198 oldu. Ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı.

2025'in ocak-temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

