Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolarla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolarla Türkiye birincisi oldu

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Otomotiv endüstrisi, ağustosta 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü oldu. Yılın ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatı 27,2 milyar doları aşarken, bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 74'lük payla en önemli pazar olmayı sürdürdü.

Türkiye otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv, ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü olurken, yılın ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatı 27,2 milyar doları aştı.

Türkiye'nin toplam ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükselirken, otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 11,9 oldu.

Tedarik endüstrisi ilk sırada

Ağustos ayında otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi oldu. Bu alanda 1 milyar 208 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ocak-ağustos döneminde tedarik endüstrisinin ihracatı 10 milyar 677 milyon dolara ulaşırken, toplam otomotiv ihracatı içerisindeki payı yüzde 39,2 olarak gerçekleşti.

Ağustosta binek otomobiller 626 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 521 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubu 189 milyon dolar ve çekiciler 184 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv sektörünün ağustos ayındaki en önemli ihracat pazarı Almanya oldu. Almanya'ya 489 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapılırken, Birleşik Krallık 305 milyon dolarla ikinci, Fransa ise 288 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği ülkeleri otomotiv ihracatındaki ağırlığını korudu. Ağustos ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 1 milyar 942 milyon dolar olurken, bu ülkelerin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 70 olarak kaydedildi.

Yılın ilk 8 ayında da Avrupa Birliği ülkeleri otomotiv sektörünün en önemli pazarı olmayı sürdürdü. Bu dönemde AB ülkelerine gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 20 milyar 60 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatının yüzde 74'ünü oluşturdu.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolarla Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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