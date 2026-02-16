Otomotiv İhracatı Ocak'ta Yüzde 17 Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Otomotiv İhracatı Ocak'ta Yüzde 17 Düştü

16.02.2026 09:29
Türkiye otomotiv ihracatı, ocak ayında geçen yıla göre yüzde 17 azalarak 64 bin 725 adede geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 gerileyerek 64 bin 725 olarak gerçekleşti.

OSD, bu yılın ocak dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 17 gerileyerek 55 bin 504 olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 100 bin 864 oldu.

Ocak ayında ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 14, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 47 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 56 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

Otomotiv ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 azalarak 64 bin 725 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 5 azalarak 700 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026'nın ocak ayında da yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise değer bazında yüzde 12 azalışla 763 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 arttı.

Bu yılın ilk ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 77 bin 590 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 artış sağlayarak 61 bin 55 oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, ağır ticari araç pazarı yüzde 23 büyüdü.

Geçen ay otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

