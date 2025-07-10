Otomotiv Sektörü İçin İyimser Beklentiler

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hem ihracatın hem de üretimin geçen seneki rakamlara göre yüzde 10 üzerine çıkmayı beklediklerini belirterek, "Türk otomotiv sanayi olarak üretim ve ihracat rakamlarımızın 2024'e göre artış göstermesini bekliyoruz. İhracatta tutar olarak 20 milyar dolarlık bir rakama geldik. Son 10 yılın değerlerine baktığımız zaman bu en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı" dedi.

Eroldu, düzenlediği basın toplantısında, otomotiv sektörünün 2025 Ocak-Haziran dönemini değerlendirerek, sektörün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

İlk 6 aylık sonuçlara bakıldığı zaman bu dönemi geçen seneye paralel olarak 707 bin imalatla kapattıklarını belirten OSD Başkanı Eroldu, kapasite kullanımında ise geçen seneye göre bir miktar kötüleşme olduğunu söyledi.

Eroldu, "Diğer taraftan sevindirici olan geçen seneye göre ihracatımızda yüzde 7,5 artış var. 530 bin 322 adet ihracat gerçekleştirdik. Bu da aslında baktığımız zaman geçen seneye göre iyi olmakla beraber, 2017'de 714 binlik bir ihracat yapmıştık, yani onun oldukça uzağındayız. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün aslında daha iyi rakamlar vermesi lazım. Tutar olarak 20 milyar dolarlık bir rakama geldik. Son 10 yılını değerlerine baktığımız zaman bu en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı. İndikatörün aslında adet olması lazım. Adetlerde de geçen seneye göre iyiyiz ama daha iyi olmamız gerekirdi. 629 binlik adetle otomotiv pazarında da aslında son 10 yılın en büyük ilk 6 ayı oldu. Bu açıdan da iyi bir performans var." diye konuştu.

Pazarda yerli üretimin iç piyasada satışlarındaki düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Eroldu, geçen sene yüzde 32 seviyesinde olan oranın bu yıl ilk 6 ayda yüzde 29'a düştüğünü kaydetti.

Eroldu, "Hatırlayacaksınız, en yüksek yerli araç payı da yüzde 46 olmuştu. Son 10 yıllık rakamlara baktığımız zaman burada da sanayide düşme eğilimi görüyoruz. Bu da aslında üretimi de aynı şekilde olumsuz etkiliyor. İkinci 3 aydaki rakamlar ilk 3 aydaki rakamlara göre hem ihracatta hem de üretimde daha iyi bir performans gösteriyor. Bu da aslında yılın geri kalan kısmı için sevindirici, ümit verici yani daha fazla üretim, ihracat yapacağız, bunun rakamlarını burada görüyoruz. İyi yoldayız diyebiliriz, bu tablonun bize söylediği o. İlk 6 aylardan oluşan son 10 yıllık bir karşılaştırma tablosu yaptık. 2025'in birçok rakamı son 10 yılın en iyi rakamları. Ancak iç pazar ve yerli üretimde satışlarda da son 10 yılın en kötü ilk 6 ayını yaşamış olduk." şeklinde konuştu.

"Üretim ve ihracat rakamlarımızın 2024'e göre artış göstermesini bekliyoruz"

OSD Başkanı Eroldu, sektörün daha fazla üretim ve ihracat yapması gerektiğini, çünkü sektörün yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

Eroldu, son 10 yılda otomotiv sanayinin 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son 3 yıla baktığınız zaman da ortalama birer milyar dolarlık yatırım rakamları var. Bunlar Türkiye ekonomisi ölçeğinde küçük rakamlar değiller. Niye biz burada daha fazla ihracat, daha fazla üretim yapamıyoruz? Kuşkusuz son 3 yılda yaşadığımız rekabetçilik kaybımızın bunda önemli payı var. Türkiye otomotiv sanayi şu anda Doğu Avrupa ülkelerinden daha pahalı bir duruma geldi maalesef. Bunun da yarattığı sorunları hep birlikte görüyoruz. Aslında bu bizim rakamlarımıza da yansımış durumda. Daha rekabetçi olmamız, daha fazla ihracat ve üretim yapmamız lazım. Bu konuda da verimliliklerimizi artırarak bu rakamlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bu, rekabetçiliği daha iyi hale getirmemiz lazım. Kamu ve özel sektör olarak bunlara eğilmemiz gerekiyor. Tabii rekabetçiliğin düştüğü bir ortamda kapasite kullanım oranın düşmesi sorunu daha da büyüten bir konu. Çünkü kapasite kullanım oranını arttırdığımız zaman maliyetlerimiz düşüyor. Sabit masraflarımızdan aldığımız paylar azalıyor."

Geçen yıla göre bu yıl büyüme beklentileri olduğunu aktaran Eroldu, hem ihracatta hem de üretimde geçen senenin yüzde 10 üzerine çıkmayı beklediklerini belirtti.

Eroldu, "İlk 6 ayın trendi, özellikle son 3 aydaki hem üretimde hem de ihracattaki iyileşme ve artış temposu da bunu destekliyor, dolayısıyla geçen toplantıda konuştuğumuz gibi Türk otomotiv sanayi olarak üretim ve ihracat rakamlarımızın 2024'e göre artış göstermesini bekliyoruz. Dolayısıyla bunu bir kez daha bu toplantıda da konfirme etmiş olduk." dedi.

Otomotiv sanayi olarak ülkede yeni yatırım yapılmasını destekliyoruz"

Eroldu, rekabetçiliğin çözümü ve BYD'nin yatırımının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Biz otomotiv sanayi olarak ülkede yeni yatırım yapılmasını destekliyoruz. Biz ilk günden beri bu yatırımları her zaman son derece olumlu karşıladık, bizim rekabetle de bir derdimiz yok. Bizim fabrikalarımız, tesislerimiz teknolojik olarak iyiler. Bu ülkenin şu anda rekabetçilik kaybı var. Bu da böyle hayat boyu bu şekilde devam edecek değil. Bu da bir yerde dengeye gelecek, düzelecek. Bizim rekabet açısından bir korkumuz yok. En kaliteli üretimi Türkiye'de yapıyoruz, herkesle de rekabet ederiz. Yeter ki ülkedeki yatırımı artıralım. Şu anda 2,2 milyonluk bir kapasite var, inşallah Çinli gelsin Koreli gelsin burayı 3 milyona çıkartalım. Gerçekten Türk otomotiv sanayinin Avrupa'daki rolünü, dünyadaki rolünü artıralım. Zaten bizim OSD'deki en büyük hedefimiz de o şu anda. Bu sene ihracatımız 20 yaptık, işte 40'a doğru gidecek 50'lere doğru taşımamız lazım. Onlar içinde tabii yeni yatırımın gelmesi lazım."