Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

09.03.2022 13:37
Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatının 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatının 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dış satımının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde, şubat ayı ihracatı geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 1 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün geçen ay, ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Şubatta yine en büyük ürün grubu "tedarik endüstrisi"nin ihracatı yüzde 18 artarak 1 milyar 126 milyon dolar oldu. Diğer ürün gruplarından "binek otomobil" ihracatı yüzde 7 azalarak 819 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yüzde 20,5 azalarak 417 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 0,2 azalarak 67 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 19 artarak 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya ihracatta yüzde 15 artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 30, Rusya'ya yüzde 21, Polonya'ya yüzde 24, Romanya'ya yüzde 28, ihracat artışı, Fas'a yüzde 10 ve Slovenya'ya yüzde 19 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 35, İtalya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 31, Belçika'ya yüzde 68, Fas'a yüzde 69 ihracat düşüşü, Birleşik Krallık'a ve Almanya'ya yüzde 15'er, Polonya'ya yüzde 42, Mısır'a yüzde 44, İsveç'e yüzde 56 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 19, Fransa'ya yüzde 58, Belçika'ya yüzde 52, Slovenya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 56, İspanya'ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya'ya yüzde 31 ihracat artışı gerçekleşti.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke Portekiz'e yüzde 15 artış, Almanya'ya yüzde 38, Fransa'ya yüzde 21 düşüş görüldü.

Almanya'ya ihracatta yüzde 10 artış

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan Almanya'ya yüzde 10 artışla 383 milyon dolarlık dış satım yapılırken, ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 1 düşüşle 275 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 5 azalışla 216 milyon dolar ihracat kaydedildi. Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 10, Rusya'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 29, Mısır'a yüzde 25, Portekiz'e yüzde 75, İsveç'e yüzde 36 ihracat artışı, buna karşılık Fransa'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 37, Slovenya'ya yüzde 32 ve Fas'a yüzde 44 ihracat düşüşü olduğu kayıtlarda yer aldı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 2 azalarak 1 milyar 641 milyon dolar olurken, AB ülkelerinin toplam ihracattaki payının yüzde 64 olduğu belirlendi. Şubatta diğer Avrupa ülkeleri, ihracattan yüzde 12 pay aldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 13,5, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 21, Orta Doğu ülkelerine yüzde 12 ihracat artışı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv sektörü şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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