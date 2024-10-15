Otomotivde Dönüşüm Konferansı Konya'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotivde Dönüşüm Konferansı Konya'da Yapıldı

Otomotivde Dönüşüm Konferansı Konya\'da Yapıldı

7. OSEG konferansında otomotiv sektöründeki dönüşüm ve yeni teknolojiler ele alındı.

15.10.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Sanayi Odası'nda, 7. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferansı düzenlendi.

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Mustafa Büyükeğen, Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programın açılışında, konferansın ana temasının "otomotiv sektöründe yeni trendler, dönüşüm ve etkileri" olduğunu söyledi.

Yapılacak iki oturumda, otomotiv sektörü ile geçirdiği büyük dönüşümün masaya yatırılacağını dile getiren Büyükeğen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'mız Anadolu'nun kalbinde, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olarak yükselişini sürdürüyor. Yıllık 3,3 milyar doları aşkın ihracatımızla, dünyanın hemen her yeriyle ticaret yapıyoruz. Yatırım ve üretim iştahımız, girişimcilik azmimiz, teknolojik altyapımızla dünya ticaretine eklemlenmiş bir yapıya kavuştuk. Marmara Havzası'ndan sonra, otomotiv sektörünün en güçlü olduğu şehirlerin başındayız. Malumunuz, otomotiv sektörü artık sadece araç üretimiyle sınırlı değil. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçleri, sektördeki dönüşümün en önemli yapı taşlarını oluşturur hale geldi. Sektör, sadece üretim süreçlerinde değil, araç teknolojilerinde dijitalleşme, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri gibi devrim niteliğinde yeniliklerle karşı karşıya."

Büyükeğen, bugün artık yollarda sıkça görülen elektrikli araçlarda içten yanmalı motor, debriyaj, vites kutusu, dişli kutusu, diferansiyel gibi yüzlerce parça bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında bu dönüşümü, sektör sanayicilerimiz bir risk olarak değil, yeni bir fırsat olarak değerlendirmeli diye düşünüyorum. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen firmalarımız, küresel pazardaki gücünü koruyabilecekken, değişim sürecinin dışında kalan firmalarımızın rekabet gücü maalesef zayıflayacak. Dolayısıyla sanayicilerimizin, bir yandan geleneksel teknolojilerle üretimlerini devam ettirirken, diğer yandan da bu yeni trendlere uyum sağlamak için gerekli teknolojik yatırımları yapması kaçınılmaz hale geldi. Sektörde büyük başarılara imza atan Konyalı sanayicilerimizin küresel trendlere hızla uyum sağlayacağına, geleceğin otomotiv dünyasında da kendisine güçlü bir yer bulacağına inanıyorum."

Konferansta, "gelenekten geleceğe elektrikli araçlar", "otomotiv sektöründe ikiz dönüşüm ve etkileri olmak üzere" iki başlık altında 8 konuşmacı birer sunum yaptı.

Toplantıya, otomotiv sektörü üzerine yedek parça üretimi yapan çok sayıda firma temsilcisi ile üniversitelerden gelen akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Konferans, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotivde Dönüşüm Konferansı Konya'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Otomotivde Dönüşüm Konferansı Konya'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.