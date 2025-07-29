ÖTV Düzenlemesi İkinci El Satışları Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV Düzenlemesi İkinci El Satışları Artırdı

29.07.2025 16:09
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Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil satışları arttı, fiyatlar stabil hale geldi.

YENİ Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Türkiye otomotiv sektörünü hareketlendirdi. İkinci el otomobillerin satışlarında bir artış yaşandığını kaydeden İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "Yaklaşık 2 ay önce burada devamlı 8 bin civarında araç bulunuyordu, en fazla 6 bin, 6 bin 500'ü kaldı" dedi.

ÖTV oranları değişikliği 2025 Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmileşti. Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları yüzde 10'dan yüzde 25'e ve bazı modellerde yüzde 55'e yükseldi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Bu durumun ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdiğini dile getiren İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, son günlerde satışların arttığını kaydetti. Demir, "Yaklaşık 2 ay önce burada devamlı 8 bin civarında araç bulunuyordu. İki haftadan beri faizler de düştü. İkinci el arabalara rağbet var. Çünkü sıfır araçlarda ÖTV nedeniyle yaklaşık 300-400 bin lira fiyat artışı yaşandı. Otokent'te 8 bin araçtan en fazla 6 bin, 6 bin 500'ü kaldı" dedi.

Galerici esnafı adına memnuniyetlerini dile getiren Demir, şöyle devam etti: "Otokent'te iki noter var. 34 ve 37 nolu noterlerin ikisi de dolu. Hiçbir şikayet yok. Katkı koyanlara teşekkür ederiz. Otomobil fiyatları 300 bin liradan başlayıp yükseliyor. Herkesin bütçesine göre araç var. Faizler yükselmedikçe bizim satışlar da iyi gider. 25 yıldır burada esnafım 13 yıldır da başkanlık yapıyorum. Güzel bir dönem geçiriyoruz."

'FİYATLARDA AŞAĞI YÖNLÜ İNDİRİME GİTTİK'

Galeri esnaflarından Fahri Karlık da piyasadaki dalgalanmayı değerlendirerek "İkinci ele alım fırsatı doğdu. Çünkü ikinci el otomobillerde rakamlar değişmedi. Araç almak isteyenler için güzel bir dönem. Fiyatlar stabil. Tüm galerici arkadaşlar fiyatlarda aşağı yönlü indirime gittik. Çünkü yaz aylarında temmuz ve ağustosta ikinci el araç satışları düşer. Herkesin hedefi var bunu yakalayabilmek için fiyatları aşağı indirdik. Bayilerde fiyatlar yükseldi, ikinci el için fırsat doğdu. Faizler de aşağı yönlü güncellendi. Ülkemizde araç alacaklar mutlaka taşıt kredisi kullanıyor. İlerleyen dönemde ne olur bilmiyoruz ama şu an tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Finans, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV Düzenlemesi İkinci El Satışları Artırdı - Son Dakika

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