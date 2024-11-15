Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 14 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Kasım'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Ougarta LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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