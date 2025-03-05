OYAK Çimento 2024'te 44 Milyar TL Net Satış Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK Çimento 2024'te 44 Milyar TL Net Satış Elde Etti

OYAK Çimento 2024\'te 44 Milyar TL Net Satış Elde Etti

OYAK Çimento, 2024'te 44,4 milyar TL net satış ve %4 artışla 13,5 milyar TL FAVÖK açıkladı.

05.03.2025 14:28
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OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., güçlü operasyonel performansı ve sürdürülebilirlik odağının da katkısıyla 2024 yılında toplam 44 milyar 431 milyon TL net satış elde ederek sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; söz konusu dönemde FAVÖK rakamı yüzde 4 artarak 13 milyar 519 milyon TL olarak gerçekleşti.

OYAK Çimento 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılında 44 milyar 431 milyon TL net satış elde ederken, bu dönemdeki FAVÖK rakamı 13 milyar 519 milyon TL olarak gerçekleşti.

Küresel güç ve sürdürülebilirlik odağı ile gelen başarı

CIMPOR-OYAK Çimento'nun, 2024 yılında küresel çimento şirketi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi bir adım attığını belirten OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi ve CIMPOR Global CFO'su Eralp Tunçsoy, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu görüşleri dile getirdi: "CIMPOR olarak 2024 yılında faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalarda büyümemizi sürdürürdük ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza öncelik verdik. Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 400 milyon Euro'luk bir yatırım harcaması yaptık ve bunun meyvesini 2024 yılı sonuçlarında aldık. Bunun bir parçası olarak da Fransa ile İngiltere'de atılan önemli adımlarla CIMPOR ve OYAK Çimento markası ile küresel güç birikimi ile gelen başarılara imza attık. TCC Group Holdings ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık OYAK Çimento'nun global ölçekteki konumunu daha da güçlendirdi. Küresel ölçekteki büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan Türkiye pazarında OYAK Çimento markamızın sahip olduğu güçlü finansal ve operasyonel performans neticesinde sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık elde ettik. Yurtiçi çimento ve beton satış hacmimizdeki istikrarlı seyrin yanı sıra güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimimiz sayesinde sektördeki diğer oyunculardan olumlu yönde ayrıştık. Türkiye'nin 7 bölgesinde çimento talebini karşılayabilen OYAK Çimento aynı zamanda dikey entegrasyondaki en büyük ve güçlü çimento tüketiminin olduğu tüm bölgelerde bulunan tek oyuncu konumunda.

2024 yılında toplam 13 milyar 519 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaşarak finansal istikrarımızı korurken hem çimento hem de sanayi sektöründeki öncü konumumuzu pekiştirdik. Küresel ayak izimiz, operasyonel yetkinliklerimiz ve sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizle, önümüzdeki yıllarda da sektörümüze yön vermeye ve Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Yüksek düzeydeki FAVÖK seviyesine ulaşmamızda sürdürülebilirlik odağımız doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaların önemli payı bulunuyor. Şubat 2025'te küresel lansmanını gerçekleştirdiğimiz FIZIX, bu alandaki yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin bir göstergesi."

"Geleceğe güvenle bakıyoruz"

Dünyada yaklaşık 4 milyar ton üretim kapasitesiyle hem endüstriyel hem de ticari anlamda önemli bir büyüklüğe ulaşan çimento sektörünün sağladığı yüksek istihdam ve geniş ticari hacmiyle küresel ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu belirten OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, "Öncelikle 2024 yılında da başarılı finansal performansımızı sürdürdüğümüz için mutluyuz. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da lider konumumuzu koruyoruz. Çimento sektörünün dünyadaki 4 milyar tonluk üretim hacmi sektör için sürdürülebilirlik alanında da önemli sorumlulukları beraberinde getiriyor. Sıklıkla belirttiğimiz gibi OYAK Çimento ve CIMPOR olarak sadece finansal değil toplumsal sorumluluk alanında da rekabeti önemsiyoruz. Attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarla sektörümüze örnek olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi olarak bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento 2024'te 44 Milyar TL Net Satış Elde Etti - Son Dakika

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