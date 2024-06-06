OYAK Çimento, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını artırdı

Ekonomi

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin özellikle net kar göstergesinde bir süredir devam eden yükselişi sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda portföy yönetim şirketleri ve fon yöneticilerini davet ettiği bir yatırımcı ilişkileri toplantısı gerçekleştiren OYAK Çimento, hemen ardından KAP'a bildirdiği yüzde 290 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile Borsa İstanbul yatırımcısının dikkatini çekmişti.

Açıklanan 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından enflasyon muhasebesinin halka açık sanayi şirketleri üzerindeki etkilerinin daha net anlaşıldığını belirten OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Tunçsoy, "İlk çeyrek sonu itibarı ile 2024 yılındaki karlı büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. FAVÖK marjımız yüzde 23.4 seviyesi ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşirken, net karımız geçen seneye göre yüzde 94'lük artışla 807 milyon TL'ye yükselerek hem sektör hem de sanayi şirketleri özelinde pozitif yönde ayrışmıştır" dedi.

Ayrıca yıl sonuna ilişkin olumlu beklentileri koruduklarını belirten Tunçsoy, "Önümüzdeki kısa süre içerisinde açıklamayı planladığımız yatırımlar ile birlikte güçlü büyümemize devam ederek, Türkiye ekonomisi ve paydaşlarımız için sürdürülebilir karlı büyüme hedefiyle katma değer yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

NET ZERO TAAHHÜDÜ VE ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR

Konu ile ilgili olarak OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela ise "OYAK Çimento olarak 2016 yılında ortaya koyduğumuz sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında vermiş olduğumuz net-sıfır taahhüdümüz için yurt içinde de gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Yıllardır süregelen sürdürülebilir büyümemize ek olarak, gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun bilinciyle, çevreye dost yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.