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OYAK Portföy'den 'Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu' - Son Dakika

OYAK Portföy'den 'Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu'

31.01.2022 14:49
OYAK Portföy'den 'Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu'

OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu ile altın, gümüş, platin ve paladyuma tek bir fon üzerinden yatırım yapılabilecek.

OTJ-OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu ile altın, gümüş, platin ve paladyuma tek bir fon üzerinden yatırım yapılabilecek.

OYAK Portföy, 'Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu'nu hayata geçirdi. Yüzde 35 altın, yüzde 35 gümüş, yüzde 10 platin, yüzde 10 paladyum ve yüzde 10 TLREF endeksinin performansından oluşan OTJ fonu, farklı kıymetli madenlere yatırım yaparken yatırımcılara sadece yıllık yüzde 1'lik yönetim ücreti yansıtmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. OTJ fona TEFAS üyesi tüm banka ve aracı kurumlardan ulaşılabiliyor.

İcazet belgesi olmamasına rağmen fonun yatırım yaptığı varlıkların katılım bankacılığı esaslarına uygun olmasına sadık kalan OTJ fonu ile portföyde yer alan kıymetli madenlerin ağırlıkları istatistiksel model yardımıyla belirlenirken alanında uzman portföy yöneticilerince optimum risk-getiri oranı hedefleniyor. Fon portföyünde yoğunlukla kıymetli madenlere dayanan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları yer alıyor. Fon yöneticileri, uygun şartlar oluştuğunda fırsatları değerlendirip getiriyi arttırmak için kıymetli madenler ile ilgili iş kollarında faaliyet gösteren şirketleri portföyünde barındıran yabancı borsa yatırım fonlarında da pozisyon açabiliyorlar.

Portföy büyüklüğünü arttırıyor

OYAK Yatırım'ın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan OYAK Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü son 5 yılda 133 kat artarak 2021 yılı sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

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Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK Portföy'den 'Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu' - Son Dakika Ekonomi


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