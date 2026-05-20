OYAK ve Aramco Enerji Ortaklığı Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OYAK ve Aramco Enerji Ortaklığı Görüşmeleri

20.05.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK, Aramco ile enerji yatırımları için görüşmeler yapıyor; güneş santrali ve akaryakıt ortaklığı planlanıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan'ın ve dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco ile bir süredir enerji alanında ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Doğan, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de (TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol) hisse devri ve ortaklığın da söz konusu olabileceğini açıkladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin görüşmeler yeni alanları içerecek biçimde devam ediyor.

Suudi Arabistan'la ilk adım, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı için atıldı. Söz konusu yatırıma ilişkin hükümetlerarası anlaşmaya göre, bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak. Türkiye, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getirecek ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan şirketine kiralayacak.

PETROL VE AKARYAKITTA ORTAKLIK

Suudi Arabistan ile elektriğin ardından petrol ve akaryakıt yatırımı için de görüşmeler yapılıyor. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la  yatırım için temasta. OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Doğan, Aramco ile bir süredir ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceği belirten Doğan, GüzelEnerji'nin hisselerinin tümünün devri ya da satışının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, bu düzeyde bir devrin planlanmadığını vurguladı.

1000 İSTASYONU BULUNUYOR

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki GüzelEnerji Akaryakıt AŞ çatısı altında  toplandı.

GüzelEnerji, akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. GüzelEnerji; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markaları ile faaliyet gösteriyor.

Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. GüzelEnerji Akaryakıt AŞ'nin İzmir Çigli'de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan GüzelEnerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK ve Aramco Enerji Ortaklığı Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:46:49. #7.13#
SON DAKİKA: OYAK ve Aramco Enerji Ortaklığı Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.