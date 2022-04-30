Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız" - Son Dakika
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Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız"

30.04.2022 10:50
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacaklarını açıkladı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacaklarını açıkladı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, 81 ilde ve dijital ortamda kutlayacaklarını açıkladı.

İşçilerin sendikaya üye olma noktasında zorluk çektiğini belirten Ay, "Bugün Türkiye ve dünyanın dört bir yanında işçiler sendikalaşma mücadelesi veriyor. İşçiler, haklarını istiyor. Maalesef sendikalaştıkları için işten atılan işçi arkadaşlarımız var. İşkolumuzda 1 milyon 313 bin 432 işçi bulunmakta ve bu işçilerden sadece 112 bin 712'si yani yüzde 8.58'i sendikalıdır. İşçiler sendikaya üye olma noktasında zorluk çekiyorlar. Biz, çalışanların hukuken daha fazla korunmasını istiyoruz. İşçinin işvereni şikayeti kolay bir durum değil. Güçsüz olanı devletimiz korumalı, işçi-işveren uyuşmazlıklarında kamu tarafı hukukun tam gereğinin uygulanması yönünde tavır almalıdır. Biz işçiler olarak üretim ve hakça bölüşüm peşindeyiz. Emeğimizle ülkemize ve çalıştığımız işyerlerine, insanlarımıza hizmet ediyoruz. Elbette vergi de veriyoruz. Ülkemiz vergilerinin büyük bir kısmı dolaylı vergiler. Haliyle emekçiler olarak daha fazla pay istemek de hakkımız. Ekonominin gerektirdiği düzenlemeler, kaynak aktarımları olacaktır ancak burada mutlaka çalışanların refahının artırılmasını da gözeten bir yaklaşım da belirlenmelidir" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak şöyle devam etti:

"Biz Öz İplik İş Sendikası olarak ülke bütünlüğüne, çalışma barışına içtenlikle inanıyoruz. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul ediyoruz. İnsana ve emeğe değer verilmeyen yerde mutlu ve huzurlu çalışılmayacağını da yaşanmayacağını biliyoruz. Refah bir toplum için mücadelemizi sürdürdüğümüzü, sürdürmekte de kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak başta tekstil, emekçileri olmak üzere Öz İplik İş Sendikası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." - ANKARA

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız

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Togo Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Hak İş, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamda kutlayacağız' - Son Dakika


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