Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi

Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Türkiye\'ye ziyaret gerçekleştirdi

Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Normat Tursunov, beraberindeki ticari heyet ile birlikte Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Gaziantep Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen heyet, toplantıda Özbekistan ile iş ve yatırım fırsatlarını konuştu. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin arzu edilen seviyede olmadığını belirtirken, Gaziantep'in Özbekistan ile iş birliği yapabileceği çok fazla fırsat olduğunu vurguladı. Navoi Valisi Tursunov ise Gaziantep'in girişimci iş insanları ve dinamik ekonomisiyle ideal bir partner olduğunu ifade etti.

11.07.2024 12:32
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Bir dizi ziyaret için beraberindeki ticari heyet ile Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Normat Tursunov, Gaziantep programı kapsamında Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyeleriyle bir araya geldi.

Özbekistan heyetinin ziyareti kapsamında GTO'da gerçekleştirilen toplantıda "Özbekistan ile İş ve Yatırım Fırsatları" konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasına Türk dünyasının edebiyat, sanat, bilim ve kültür hayatının gelişmesine büyük katkı sağlayan ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin "Dünya halkı! Biliniz ki, düşmanlık iş değil. Birbirinize dost olun. Zira asıl iş dostlukta." dizeleriyle başlayan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ali Şir Nevai'nin dediği gibi asıl iş dost olabilmekte. Bizim baki olan dostluğumuz ve ortak kültürümüz inanıyorum ki ticari ilişkilerimizin güçlenmesine vesile olacak en kıymetli değerlerimiz" dedi.

"Özbekistan ile ticaretimiz arzu edilen seviyede değil"

Konuşmasında Gaziantep ekonomisi hakkında Özbek heyeti bilgilendiren ve Özbekistan ile olan ticari ilişkilere değinen Başkan Yıldırım, "Güçlü ihracatçı kimliğimiz ile dünyanın 193 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerden biri de Özbekistan Ancak karşılıklı ticaret hacmimizi geliştirecek büyük bir potansiyel olmasına rağmen rakamlar arzu edilen seviyede değil. 2023 yılında 110 milyon dolarlık bir ticaretimiz olmuş. Bu da Türkiye - Özbekistan arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 4'üne tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

"İş birliği yapacağımız çok fazla fırsat var"

Gaziantep'in Özbekistan ile hem ticari hem de kültürel alanda iş birliği yapabileceği çok fazla fırsatı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Girişimde bulunmak, üretmek, satmak Gaziantep insanının doğal bir yeteneğidir. Şehir olarak elimizde üretime ve ticarete ilişkin çok güçlü bir know-how var Bu know-how ile Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olarak aynı zamanda küresel ekonomide de fark edilen başarılara imza atıyoruz. Özbek iş insanları ile de bu bilgi ve deneyimimizi paylaşmak, onların tecrübelerinden yararlanmak, iş birlikleri geliştirmek isteriz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, hem Türkiye hem de Özbekistan ekonomilerine büyük katkılar sağlayacaktır. Gaziantep'in girişimci iş insanları ve dinamik ekonomisi, Özbekistan'dan gelecek yatırımlar ve işbirlikleri için ideal bir partnerdir" ifadelerine yer verdi.

"Gelin birlikte çalışalım birlikte kazanalım"

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Normat Tursunov ise Özbekistan'ın en gelişmiş şehirlerinden olan Navoi'nin Valisi olarak geniş katılımlı bir heyete önderlik ederek Gaziantep'e geldiklerini belirterek "Gaziantep'i ve Gazianteplileri çok sevdik. Burada bulunduğumuz süre içerisinde kardeşlerimizin yanında kendi evimizde gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

Navoi'nin Özbekistan ekonomisinde yüzde 15 paya sahip olduğunu vurgulayan Vali Tursunov, "Özbekistan Orta Asya'nın ortasında Navoi de Özbekistan'ın ortasında Altın ve uranyumda önemli bir üretim merkeziyiz. Navoi şehri doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir şehir. Bu doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasında Gazianteplilerle çalışmayı çok isteriz. Bizler bu kaynakları Türk kardeşlerimizle paylaşmayı istiyoruz. Gelin birlikte çalışalım, birlikte kazanalım" diye konuştu.

Özbekistan'ın inşaat alanında da büyük gelişmeler kat ettiğini, her bölgede büyük inşaat projelerinin hayata geçirildiğini söyleyen Tursunov, bu projeler için inşaat malzemeleri ve ham maddelerin gerekli olduğunu, bu anlamda Gaziantepli iş insanlarına büyük fırsatlar sunulduğunu aktardı.

Tursunov ayrıca Özbekistan'ın dünyaya açıldığını fakat Türk iş insanları için özel avantajlar sunduklarını ekledi.

Açılış konuşmaları ardından Özbekistan heyetinde yer alan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Aliyev Akram da sunum gerçekleştirerek Özbekistan'ın ekonomisi ve sunduğu fırsatlar hakkında GTO üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı soru-cevap bölümü ve Özbekistan heyeti içerisinde yer alan iş insanları ile GTO üyelerinin B2B görüşmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Valisi Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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