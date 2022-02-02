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Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret

02.02.2022 17:51
Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar'ın, Yılmaz ve beraberindeki heyeti Ankara'daki makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "KARDEMİR ve bağlı kuruluşları KARDÖKMAK ve KARÇEL çalışanlarıyla ilgili birçok konuyu Sayın Bayraktar'la detaylı görüştük. Görüştüğümüz bir konu, KARDEMİR işçilerinin kademe sistemine geçişi, diğer konu ise emekli olan 150 işçi arkadaşımız. Onlar çocuklarının KARDEMİR'e işe alınmasını bekliyor. Bu iki beklentinin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Alparslan Bayraktar, Kenan Yılmaz, Karabük, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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