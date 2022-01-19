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Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş - Son Dakika

Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş

19.01.2022 11:03
Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş

PCR testi zorunluluğu tartışması devam ederken, pazarının olduğu ortaya çıktı. Pandemiyle birlikte önemi katlanan PCR testi, özel sağlık kuruluşlarının en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Milli Gazete'nin haberine göre Zorunlu PCR testinin kaldırılıp yeniden getirilmesi tartışması devam ederken sağlık sektöründe PCR testi pazarı oluştuğu ortaya çıktı. Testin zorunlu hale getirilmesiyle sektör haline gelen PCR testi, sağlık merkezlerin yeni gelir kapısı hale geldi. Birçok özel sağlık merkezi, yaptığı kampanyalarla daha fazla müşteri çekme yarışına girdi.

Pandeminin bütün dünyayı etkisi altına almasıyla öneminin arttığı PCR testi, birçok özel sağlık merkezinin en önemli gelir kaynakları arasına girdi.Birçok sağlık kuruluşu PCR testi için fiyatlar açıklarken, bazıları ise kampanya düzenleyerek, daha fazla müşteri çekmeye çalışıyor!

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUYORLAR

Türkiye'deki özel sağlık kuruluşları, PCR testi üzerinden adeta müşteri avlıyorlar. Sosyal medya üzerinden yüksek miktarlı reklamlara çıkan kuruluşlar, 175 liradan başlayan kampanyalar başlattı. İnternet ortamında en düşüğü 175 lira olan PCR testi, 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Devlet hastanelerinde sıra çokluğundan dolayı PCR testi yaptıramayan vatandaşlar, mecbur özel sağlık kuruluşlarında ücretle test yaptırıyor.

DENETLEME YOK, FİYATLAR ARASINDA İNANILMAZ FARK VAR

Geçtiğimiz hafta sonu PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasıyla vatandaşlar sevinirken, özel sağlık kuruluşları ise tersi oldu. Ancak aradan 24 saat bile geçmeden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek. Uçak seyahati dışında aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

Pazar haline gelen PCR testi ile ilgili herhangi bir denetlemenin olmaması ise fiyatlar arasında uçurumların olmasına neden oluyor.

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Son Dakika Ekonomi Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş - Son Dakika
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