Özel Sektöre Destek Vurgusu

Ekonomi

Ekonomik kalkınmanın yolunun özel sektörü desteklemekten geçtiğini belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, "Ekonomi ahlakını düzeltmek için de üretimimizin ve ticaretimizin temel değerlerinden olan ahiliği yeniden canlandırmalıyız" dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, ekonomide yukarı yönlü ivme yakalayabilmek için özel sektöre güvenilmesi ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin önünün açılması gerektiğinin altını çizen Duran, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomiyi düzeltmek için özel sektöre sahip çıkılmalıdır. Üretimin önündeki engellerin kalkması adına özel sektöre ivedilikle yeni destekler oluşturmalıdır. Bir an önce bozulan arz talep dengesinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ekonomide yaşanan sorunların ve enflasyonun üstesinden gelecek çok güçlü bir özel sektöre sahibiz. Ancak ekonomi yönetimi, özel sektörümüze güvenerek destekleri ile yanında olduklarını göstermeli ve üretimin önünü açmalıdır."

Özel sektör temsilcilerinin de doğruluk ve yardımseverlik gibi özellikleri temsil eden ahilik prensibini iş yaşamlarının odak noktasında bulundurması gerektiğinin altını çizen Duran, "İçinde bulunduğumuz zor şartları bir an önce aşabilmemiz için ticarette karşılıklı güven duygusunun güçlü bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Ekonomi ahlakını düzeltmek için de üretimimizin ve ticaretimizin temel değerlerinden olan ahiliği yeniden canlandırmalı ve yaymalıyız. İnsanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, güler yüzlü, kanaatkar olma gibi ilkeleri esas almış bir yaşam tarzını yeniden tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - BURSA