Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 162 Milyar Dolara Düştü

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ocak 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.
Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ocakta 2023 sonuna kıyasla 1,7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolara düştü. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar azalarak 152,7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 158 milyon dolar artışla 9,3 milyar dolara çıktı.
Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta 2023 sonuna göre 152 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 61 milyon dolar yükselişle 14,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 151 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 27 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 16 milyon dolar gerileyerek 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, ocakta 2023 sonuna göre 15 milyon dolar artışla 4,5 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 264 milyon dolar yükselişle 1,4 milyar dolara çıktı.
Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 48 milyar dolar
Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 106 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 158 milyon dolar azalışla 7,7 milyar dolar oldu.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 152,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'si dolar, yüzde 35,5'i avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,7'sini dolar, yüzde 28,8'ini avro, yüzde 22,7'sini Türk lirası ve yüzde 5,8'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.
Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,5'i finansal kuruluşlara, yüzde 62,5'i finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 71'i finansal kuruluşlara ve yüzde 29'u finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 48 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.
Son Dakika › Ekonomi › Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 162 Milyar Dolara Düştü - Son Dakika
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