Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 171,1 Milyar Dolara Ulaştı

Ekonomi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 7 milyar ABD doları artarak 171,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni yayınladı. Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 7,0 milyar ABD doları artarak 171,1 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,8 milyar ABD doları artarak 158,8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar ABD doları artarak 12,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar ABD doları artışla 17,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 63 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 277 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 288 milyon ABD doları artarak 10,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar ABD doları artışla 7,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 389 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 108,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,0 milyar ABD doları artarak 10,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 158,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 34,8'inin Euro, yüzde 2,6'sının Türk lirası ve yüzde 4,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,7'sinin ABD doları, yüzde 16,1'inin Euro, yüzde 32,9'unun Türk lirası ve yüzde 5,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 158,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 61,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL