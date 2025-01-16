Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu düştü

Kasım 2024'te özel sektörün yurt dışı kredi borcu 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolar oldu.

16.01.2025 11:55
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, geçen yıl kasım ayında bir önceki aya göre 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 160 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 780 milyon dolar artarak 15,7 milyar dolar milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar dolar azaldı.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının uzun vadede sırasıyla 149 milyon dolar ve 1,4 milyar dolar azalırken kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon dolar ve 45 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken, uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'si dolar, yüzde 33,3'ü avro, yüzde 2,6'sı Türk lirası ve yüzde 4,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcunun yüzde 40,6'sının dolar, yüzde 16,3'ünün avro, yüzde 39,3'ünün Türk lirası ve yüzde 3,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 52,7 milyar dolar oldu. Bu tutarın 33,3 milyar doları bankalara, 14,7 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu düştü - Son Dakika

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