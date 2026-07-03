Özel Teknelerde Emniyet Teçhizatı Yenilendi - Son Dakika
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Özel Teknelerde Emniyet Teçhizatı Yenilendi

03.07.2026 12:57
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Özel teknelerdeki asgari emniyet teçhizatı yeniden düzenlendi, gereksiz ekipmanlar çıkarıldı.

Özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel teknelerde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı, tekne boyu, kullanım amacı, seyir bölgeleri ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, yeniden belirlendi.

Zorunlu emniyet ekipmanları sadeleştirildi

Düzenleme kapsamında, özellikle tam boyu 10 metre ve altındaki, amatör denizciler tarafından en yoğun kullanılan özel teknelerde, zorunlu emniyet ekipmanları sadeleştirildi. Emniyet donanımı, kullanım ihtiyaçları esas alınarak, nitelik ve içerik bakımından yeniden planlandı. Diğer denizcilik mevzuatı kapsamında zaten zorunlu olan veya kullanım açısından ayrıca bulundurulmasına gerek görülmeyen bazı ekipmanlar listeden çıkarıldı.

İlk yardım setinin kapsamı da açık şekilde tanımlanarak, uygulama birliğinin sağlanması, denetimlerin kolaylaştırılması ve teknelerde asgari ilk müdahale imkanı standart hale getirildi.

Yönetmelikle ayrıca, tescilli spor kulüpleriyle federasyonların envanterinde yer alan sportif amaçlı deniz araçlarının kapsamı da netleştirildi.

Hava araçlarına ilişkin tescil ve terkin sertifika şablonları yürürlükten kaldırıldı

Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nde (SHY-7) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği'nin (SHY-7) ekinde yer alan tescil ve terkin sertifikası şablonları yürürlükten kaldırılarak, bu belgelerin uluslararası standartlara uygun şekilde daha hızlı güncellenebilmesine yönelik yeni bir düzenlemeye geçildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Teknelerde Emniyet Teçhizatı Yenilendi - Son Dakika

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