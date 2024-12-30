Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?

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Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılması konusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca tüketici ve sektör temsilcilerinin yıllardır tartıştığı ÖTV'yi uzmanına sorduk. Devletin ÖTV'den büyük bir gelir elde ettiğini belirten Prof. Dr. Nuri Semih Öz, "ÖTV'nin kalkması mümkün olmaz" dedi.

30.12.2024 15:41
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Yeni yılla beraber vergilerde ve vergi cezalarında yeniden değerleme oranı olarak belirlenen %43,93 oranında artış kaydedilecek. Vatandaşlara ek vergi yükü getirecek bu adım, Türkiye'de 2002 yılından bu yana uygulanan ve otomobil başta olmak üzere pek çok üründen alınan Özel Tüketim Vergisi yeniden gündeme getirdi. ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin tartışmaları vergi uzmanına sorduk.

Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazcı'nın, "ÖTV kaldırılır mı?" şeklinde soru yönelttiği Prof. Dr. Öz, ÖTV'nin 2002 yılından beri uygulandığını hatırlattı. Devletin önemli vergi gelirlerinden birinin de Özel Tüketim Vergisi olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri Semih Öz, açıklamalarına şöyle devam etti:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KALDIRILIR MI?

Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılması söz konusu olamaz çünkü 2025 yılında yaklaşık 2 trilyon liraya bir gelir bekleniyor bu vergiden. Türkiye'de özel tüketim vergisinin biraz aşırı olarak uygulandığını söyleyebiliriz. Petrolde, beyaz eşyada hatta erkeklerin traş ürünlerinde bu vergi uygulanıyor ve devlete önemli bir gelir kaynağı özelliğinde. Bu vergi 2002 yılında Türkiye'de uygulamaya girmişti. Bunun kalkması çok da söz konusu olmaz daha doğrusu olamaz, mümkün değil.

Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?

Ekonomi Türkiye, Politika, Ekonomi, Finans, ÖTV, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • harun şahan:
    Akp iktidara geldiğinde getirdi ÖTV'yi 500 liralık ürüne 1500 verip 1 size 2 devlete aldığınız verginin adıdır ÖTV zengini daha zengin fakiri daha fakir kılan vergi türüdür. Gözünüzü açın akp bu milleti soydu soğana çevirdi fakirleştirdi yoksullaştırdı 83 9 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    fakirin içtiği sade gazozdan ötv alan bir hükümet düşünün hiç ötv yi kaldırır mı zengine yok fakire var elbet gün olacak devran dönecek 69 4 Yanıtla
  • abdullah kara:
    boş boş yorum yapmayın Türkiye’deki insanlar bu iktidar geldikten sonra karnı doymaya başladı,her şeye sahip oldu 6 45 Yanıtla
    Kadir Can:
    Lan bi kes boş boş konuşma bu kadar vergi ecevit zamanında olsa ülke şaha kalkardı 0 2
  • Naci Gülenç:
    Türkiye ve vergi kaldırmak ha ???????? 48 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    reis kaldırır: ;) 5 35 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    özel tüketim kalkacak millette geçirme vergisi gelcek 27 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Akp bu halka ne yaparsa hakkıdır halk yine seçer. Bu halk neye laikse onu bize yaşatıyorlar 14 1 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Ecevit döneminde böyle vergiler olsa ülke şahlanırdı bu vergilerle ülkeye hizmet ederdi en düşük segment bır araba bile 80 ÖTV 20 KDV gariban lüxü çok gördüler ecevit kötüleyenler ozaman böyle vergiler yoktu 18 kdv vardı sadece 10 3 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Devletin araba yapmasına gerek yok Mercedes Türkiye kadar kâr almiyo araç satarken vergi verelim ama şehir hastaneleri bir muayeneyi 10 gün içinde bitirsin on günü aştığı zaman tekrar SGK dan ödeme alıyorlar yazık paramiza vergi ile daha etkili işler yapilsin zengin daha zengin olmasin 12 0 Yanıtla
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