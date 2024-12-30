Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?

Ekonomi

Yeni yılla beraber vergilerde ve vergi cezalarında yeniden değerleme oranı olarak belirlenen %43,93 oranında artış kaydedilecek. Vatandaşlara ek vergi yükü getirecek bu adım, Türkiye'de 2002 yılından bu yana uygulanan ve otomobil başta olmak üzere pek çok üründen alınan Özel Tüketim Vergisi yeniden gündeme getirdi. ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin tartışmaları vergi uzmanına sorduk.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazcı'nın, "ÖTV kaldırılır mı?" şeklinde soru yönelttiği Prof. Dr. Öz, ÖTV'nin 2002 yılından beri uygulandığını hatırlattı. Devletin önemli vergi gelirlerinden birinin de Özel Tüketim Vergisi olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri Semih Öz, açıklamalarına şöyle devam etti:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KALDIRILIR MI?

Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılması söz konusu olamaz çünkü 2025 yılında yaklaşık 2 trilyon liraya bir gelir bekleniyor bu vergiden. Türkiye'de özel tüketim vergisinin biraz aşırı olarak uygulandığını söyleyebiliriz. Petrolde, beyaz eşyada hatta erkeklerin traş ürünlerinde bu vergi uygulanıyor ve devlete önemli bir gelir kaynağı özelliğinde. Bu vergi 2002 yılında Türkiye'de uygulamaya girmişti. Bunun kalkması çok da söz konusu olmaz daha doğrusu olamaz, mümkün değil.