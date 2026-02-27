Özelleştirme İdare Kararları Onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Özelleştirme İdare Kararları Onaylandı

27.02.2026 11:43
Bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliklerine ilişkin onaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın 208 milyon 61 bin 61 lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye satılması uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsamında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 334 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Iğdır'ın Merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'ndeki taşınmazın 53 milyon 352 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Samandıra Mahallesi'ndeki taşınmazların bir bütün halinde 44 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.

10 taşınmaz özelleştirilecek

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine ve işlemlerin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 1, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2, Serik ilçesinde 5, İzmir'in Aliağa ilçesinde 1 ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alınacak.

İmar planı değişiklikleri

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki taşınmaza "ticaret-konut alanı, açık spor tesisi alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki taşınmaza "ticaret-konut alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine onay verildi.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik hazırlanan "lojistik tesis alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişiklikleri uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin "gelişme konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planları onaylandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karaköprü Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik hazırlanan "gelişme konut, anaokulu, sağlık tesisi, sosyal tesis alanı, park, pasif yeşil alan ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planlarına onay verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin plan değişikliklerine askıda yapılan itirazların bir kısmı reddedilirken, plan notlarına, çevre imar planlarına ve planlama alanının kuzeybatısındaki parselde yapılaşmanın mümkün olmadığına ilişkin itirazlar kabul edildi. "Gelişme konut, belediye hizmet alanı, kreş gündüz bakımevi, resmi kurum, teknik altyapı, trafo alanı, cami, park alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planları uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğine askıda yapılan itirazlar reddedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdare Kararları Onaylandı - Son Dakika

